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暴風雨迫使澳洲發電廠暫時關閉 50萬戶家庭停電

中央社雪梨13日綜合外電報導
澳洲遭到暴風雨襲擊。(歐新社)
澳洲遭到暴風雨襲擊。(歐新社)

澳洲維多利亞州多數地區今天下午停電，一場暴風雨稍早過境該州，造成部分輸電網路受損，迫使當地一座大型發電廠暫時關閉，50萬戶家庭一度無電可用。

路透報導，澳洲AGL能源公司旗下供應維多利亞州約1/3電力的Loy Yang A發電廠，在今天下午被迫關閉。這座發電廠在該州一處重要輸電網路的幾座電塔，因暴風雨倒塌。

澳洲能源部長丹布羅修（Lily D'Ambrosio）在社群媒體發文說，這起事件造成逾50萬戶家庭或企業無電可用。

隨著這座發電廠關閉，澳洲能源市場調度中心（Australian Energy Market Operator，AEMO）表示，維多利亞州的電價一度飆漲至每兆瓦時（MWh）1萬6600澳元（約1萬717美元），遠高於平時的約200澳元（約129美元）。

為因應這個情況，澳洲能源市場調度中心今天下午發聲明下令整個電網減少用電。

丹布羅修也說，該發電廠4座發電機組的其中一組稍晚恢復運作，強制停電的情況已解除。

AGL在聲明中說，正在搶修Loy Yang A電廠其他3組發電機組，設法在今天傍晚重新啟動。

澳洲 社群媒體 能源部

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