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歐盟擬新一輪對俄制裁 4中企入列

中央社台北12日電
歐盟旗幟在比利時布魯塞爾歐盟委員會總部外飄揚。(路透)
歐盟旗幟在比利時布魯塞爾歐盟委員會總部外飄揚。(路透)

自由歐洲電台10日披露，歐盟正準備制裁來自中國、哈薩克、塞爾維亞和其他幫助俄羅斯侵烏戰爭的21家軍事和科技公司，其中4家來自中國。

據自由歐洲電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）看到的文件，在24日俄羅斯入侵烏克蘭兩周年之際，歐盟預計宣布針對6個外國實體的第13輪與俄羅斯相關的制裁措施。

據報導，歐盟制裁方案草案中提到的4家中國公司分別登記於廣州、深圳及香港等地，涉及貿易、晶片等科技產業。

目前為止，歐盟已在過去系列計畫中制裁了3家中國公司；此外，由於提供非致命性但有軍事用途的設備給俄羅斯的中國公司日漸增加，歐盟也持續與北京討論此事。

報導說，俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯透過中亞和中國公司進口的軍民兩用商品激增，其中包括西方公司生產的電子產品和部件，例如微晶片和無人機。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐洲聯盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）去年底訪問中國期間曾警告中國國家主席習近平，要求其處理布魯塞爾所認定、13家涉嫌參與向俄羅斯公司供貨的中國公司。

隨著歐盟尋求重振西方對烏克蘭日益減弱的支持和援助，歐盟新的制裁名單將繼續在布魯塞爾進行辯論

美國政治新聞網Politico在7日曾報導，歐盟已要求各國政府緊急打擊非法向俄羅斯流動的貨物，防堵制裁漏洞；與此同時，歐盟委員會正在評估建立歐盟制裁執行機構的可能性。

一名了解談判情況的官員向Politico表示，這個想法越來越受歡迎，若范德賴恩獲得連任，可能會將此案列入議程。

據指出，建立歐洲制裁執行機構的想法在過去就很受歡迎，包括德國、法國、義大利和西班牙在內的約10個國家，去年就支持由荷蘭牽頭並成立相關單位。

在Politico看到的歐盟委員會的一封文件中，歐盟向非歐盟國家出口違禁物品的金額從俄羅斯入侵烏克蘭前的30億歐元（約32億美元），增至2023年中期的56億歐元。文件說，這種成長，已抵消了俄羅斯減少合法貿易的損失。

歐盟 俄羅斯 烏克蘭

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