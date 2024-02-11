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菲律賓巡南海黃岩島 控中國海警船危險航行

中央社馬尼拉11日綜合外電報導
菲律賓海岸防衛隊在菲律賓外海的珊瑚島礁黃岩島執行為期9天的巡邏任務，它今天指控遇到的中國船隻以「危險」方式航行。(路透)
菲律賓海岸防衛隊在菲律賓外海的珊瑚島礁黃岩島執行為期9天的巡邏任務，它今天指控遇到的中國船隻以「危險」方式航行。(路透)

菲律賓海岸防衛隊在菲律賓外海的珊瑚島礁黃岩島執行為期9天的巡邏任務，它今天指控遇到的中國船隻以「危險」方式航行。

法新社報導，菲律賓多功能巡邏艦馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）本月稍早部署至南海巡邏黃岩島（Scarborough Shoal）周邊海域。那裡漁場資源豐富，巡邏艦也負責為菲律賓漁民運送補給及確認他們的安全。

自從中國2012年從菲律賓手中奪走黃岩島的控制權，這個珊瑚島礁一直是兩國衝突的引爆點。

北京在黃岩島周邊部署巡邏船，馬尼拉抱怨它們騷擾菲律賓船隻，阻止漁民進入有更多魚群的潟湖。

菲律賓海岸防衛隊今天透過聲明指出，巡邏期間，中國海警船「在海上4次危險阻擋馬格巴努亞號，甚至兩度從它的船頭橫越航行」。

菲律賓海岸防衛隊表示，4艘中國海警船「尾隨」馬格巴努亞號「超過40次」。防衛隊也觀察到它稱之為「4艘中國海上民兵船」的船隻。

菲律賓海岸防衛隊聲明：「儘管如此，我方據專業方式透過無線電聯絡中國海警局及中國海上民兵船隻，並根據國際法明確重申我國原則和立場。」

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