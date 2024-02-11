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「不能沒有彼此」荷蘭93歲前總理與妻手牽手安樂死

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「不能沒有彼此」荷蘭93歲前總理與妻手牽手安樂死

編譯田思怡／即時報導

英國衛報報導，荷蘭前總理艾格特(Dries van Agt)與結褵70年的妻子尤金妮(Eugenie)5日手牽手一起接受安樂死，兩人都享壽93歲。

這種「伴侶安樂死」(duo euthanasia)在荷蘭仍很罕見，但有逐漸增多的趨勢。2020年首見「伴侶安樂死」紀錄，當年有26人獲准與伴侶攜手安樂死，2021年增加至32人，2022年再增至58人。

荷蘭媒體報導，在1977年到1982年擔任荷蘭總理的艾格特雖然是天主教徒，但他總是我行我素。他稱結褵70年的妻子尤金妮「我的女孩」。

艾格特是基督教民主黨（Christian Democratic Appeal)首任黨魁，他後來更左傾，成立一個支持巴勒斯坦團體「人權論壇」(The Rights Forum)，該團體上周宣布兩人手牽手接受安樂死的消息。

鍾克曼(Gerard Jonkman)醫師受訪表示，這對夫婦都病得很重，而且「不能沒有彼此」。艾格特自2019年腦出血中風後，就一直未能完全恢復。

每年核准大約1000人接受安樂死的荷蘭安樂死專業中心發言人史瓦特（Elke Swart)表示，所有要求與伴侶一起安樂死的申請案都分開嚴格審核。

她說，「有興趣的人增多，但仍很罕見，因為機會很小，必須兩人同時都承受難以忍受的痛苦，而且沒有希望緩解，而且兩人都希望安樂死」。

荷蘭2002年通過輔助自殺合法化，不過需滿足六種條件，包括難以忍受的痛苦、沒有緩解的希望、長期以來自己希望死亡。審查需有兩位專家，第二位專家必須確認死亡的願望，多數情況由家庭醫生在家中進行。

中風 巴勒斯坦 民主黨

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