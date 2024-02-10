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特赦兒童性侵犯引爆民怨 匈牙利總統宣布辭職

中央社布達佩斯10日綜合外電報導
匈牙利總統諾瓦克（Katalin Novak）今天宣布辭職下台。（歐新社）
匈牙利總統諾瓦克（Katalin Novak）今天宣布辭職下台。（歐新社）

匈牙利總統諾瓦克（Katalin Novak）今天宣布辭職下台。此前她因赦免1名協助掩蓋育幼院性侵案件而遭定罪的男子，面臨國內輿論的巨大壓力。

路透社報導，諾瓦克是保守派總理奧班（Viktor Orban）的親密盟友。她於2023年4月、天主教教宗方濟各（Pope Francis）到訪布達佩斯期間宣布赦免約24名罪犯，其中包括兒童之家的副院長，他因協助該機構的前院長隱瞞罪行，遭到法院定罪。

現年46歲的諾瓦克今天透過國家電視台宣布辭職，並說，「我犯了一個錯誤…今天是我最後一次以總統的身分向國民發表談話。」

她說，「去年4月，我做出赦免的決定，因為我相信犯人沒有傷害他監管下的無辜兒童。我犯了錯，因為我的赦免之舉和思慮不周，引發人民對戀童癖零容忍方針的質疑。」

前家庭政策部長諾瓦克於2022年3月成為該國首位出任總統這個儀式性職務的女性。

自媒體上週披露這項特赦決定後，反對派一直要求諾瓦克辭職。昨天還有1000名示威者聚集在諾瓦克辦公室外，要求她下台。

目前奧班領導的青年民主黨（Fidesz）正為6月的歐洲議會（European Parliament）選舉進行準備。8日晚間，奧班向國會提交了一份憲法修正案，旨在剝奪總統赦免針對兒童罪行的權利。

司法部長瓦爾加（Judit Varga）也簽署了赦免令。她在臉書發文宣布，自己也將辭去青年民主黨議員的職務，以對這項決定負責。

民主黨 方濟各 司法部

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