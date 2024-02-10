GDP已是日本四倍還不服中國？金燦榮：要等到這時候

許多中國民眾不解，中國GDP都已經是日本的四倍了，為什麼日本對中國還是不服？（路透）

由於諸多歷史糾葛，中日關係向來微妙，「日本 為何不服中國？」更是許多中國民眾不解的問題。對此，中國人民大學國際關係學院教授金燦榮指出，「日本是這樣的，是誰老大跟誰跑。」他認為，要日本服中國，得等到中國擊敗美國、超過美國。

金燦榮近日在其個人微博視頻號上表示，2023年中日關係講總體狀況不是很好，政治上比較冷淡，兩國元首只能在多邊場合簡短會面，雙邊元首互訪則還未實現。

但在中美元首對話後，2023年11月26號，中日韓三國外長就進行了對話。金燦榮說，「就中日關係在政治方面總體不太好，因為這種正常的元首來往現在沒有，但是政治關係也沒有太大的問題，就比較冷淡。」

至於中日經貿關係，金燦榮認為，當前有點複雜。現在日資退出中國比較多，但主要原因是「日資競爭力不行」，跟政治應該沒有太大關係。

此外，金燦榮指出，在第三方關係上，日本近來動作較多，如在台灣問題上日本「還是挺兇的」。此外正當中菲圍繞南海發生摩擦之際，日本還積極給菲律賓「站台」。

金燦榮稱，整體來講2023年中日關係不太好，政治關係冷淡，經貿關係有點下滑。在第三方關係，日本成了「攪局者」。

針對中國經濟力量已經超越日本，日本對中國卻還是不服，金燦榮說，「這個還需要一點時間。日本是這樣的，他是誰老大跟誰跑？英國強的時候英日同盟，後來納粹 德國崛起，就跑去簽日義德的軸心國同盟條約，現在是抱美國大腿。」

金燦榮說，「我覺得日本要服中國，還是中國得擊敗美國、超過美國，日本就服了。現在等於是爬山爬了半途的那個階段，所以這應該是一個必然選擇吧。林毅夫講的，等中國GDP是美國兩倍的時候，那個就好了。」

來自台灣的北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫對於中國經濟前景的看法相來十分樂觀，他一致的觀點是：2035年前，中國經濟還有8%的增長潛力。

由於持續看好中國經濟增長前景，加上中國人口是美國的四倍，因此林毅夫堅信，總有一天，中國經濟總量會是美國的兩倍。那時美國將不得不做出平衡和抉擇，必須與中國維護好關係，才能確保美國的國家利益。

不過，新冠疫情 後，隨著中國生產力成長放緩，加上東西方對抗加劇、人口老化、房地產泡沫難解等問題，外界對於中國經濟何時能超越美國的預估已越來越趨保守。研究機構凱投宏觀（Capital Economics）甚至認為，如果中國GDP到2030年代中期還未能超越美國，就可能永遠都無法超越。