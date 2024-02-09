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按讚中傷女記者留言 日本女議員遭判賠款

中央社東京9日綜合外電報導
日本MeToo代表人物、女記者伊藤詩織。（路透）
日本MeToo代表人物、女記者伊藤詩織。（路透）

日本MeToo代表人物、女記者伊藤詩織，日前針對女眾議員杉田水脈在中傷個人的網路留言「按讚」提出損害賠償訴訟，案件經杉田上訴最高法院遭駁回後定讞，杉田須賠伊藤55萬日圓。

伊藤過去對遭TBS電視台前記者性侵一事提出損害賠償訴訟，並以具名方式公開訴說性暴力問題的嚴重性，對日本的「#我也是」（#MeToo）運動帶來影響，成為日本MeToo代表人物。

日本讀賣新聞報導，有關伊藤控訴遭TBS電視台前記者性侵，杉田2018年曾在批評伊藤的25則網路留言按讚。

朝日電視台報導，杉田因為在中傷伊藤的網路留言按讚，被伊藤以名譽受損提告，最高法院昨天駁回杉田上訴，杉田須賠償55萬日圓（約3683美元）。

伊藤認為杉田對中傷自己的留言按讚，造成自身名譽受損，提告要求杉田賠償220萬日圓。

東京地方法院一審駁回伊藤提訴，但經上訴東京高等法院後，二審法官認為杉田按讚行為「侵害名譽感情」，判決杉田賠償55萬日圓。

杉田方面雖然不服判決提出上訴，但最高法院昨天駁回上訴後全案定讞。

共同社報導，有關在中傷他人的留言按讚是否屬不法行為的訴訟，這是首度在最高法院獲得解決。

雖然這次也是考量到國會議員影響力等個別因素的訴訟，但判決顯示了在抱持加害意圖隨意按讚的情況下，是有可能要負起賠償責任，判決可能會有一定嚇阻力。

日本 眾議員

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