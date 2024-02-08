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以軍加強轟炸加薩南端拉法市 至少11人喪生

中央社杜哈/特拉維夫8日綜合外電報導
以色列軍隊今天轟炸南部邊境城市拉法（Rafah）部分地區，目前加薩（Gaza）有超過一半人口在拉法避難。（歐新社）
以色列軍隊今天轟炸南部邊境城市拉法（Rafah）部分地區，目前加薩（Gaza）有超過一半人口在拉法避難。（歐新社）

以色列軍隊今天轟炸南部邊境城市拉法（Rafah）部分地區，目前加薩（Gaza）有超過一半人口在拉法避難。

路透報導，當地居民表示以色列戰機今早轟炸拉法部分地區，兩棟房子受到空襲，至少11人喪生。坦克也砲擊拉法以東一些區域，加劇居民對以軍即將展開地面攻擊的恐懼。

55歲的艾馬德（Emad）流離失所，身為6個孩子的父親，他說：「我們後面是（邊境）柵欄，前面是地中海。我們還能去哪裡？」

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）昨天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）提出包括釋放人質在內的停火協議是一種「妄想」，他矢言繼續作戰，並指勝利在望，只要再幾個月就能獲得勝利。

援助機構警告，如果以色列履行威脅，攻進加薩走廊（Gaza Strip）還沒被以軍從地面攻入、碩果僅存的幾個據點之一，就會造成人道災難。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天表示，如果以軍向位於埃及邊境的拉法推進，將「加劇早已發生的人道危機夢魘，並且引發難以估量的區域情勢後果」。

以色列表示，已採取措施避免造成平民傷亡，但也指控哈瑪斯武裝分子藏身平民之間，包括學校避難所和醫院，導致更多平民死亡。對此哈瑪斯予以否認。

以色列 哈瑪斯 加薩

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