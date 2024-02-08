尹錫悅談第一夫人收包爭議 僅稱遺憾並指恐是政治陰謀

南韓總統尹錫悅(左)與夫人金建希。(歐新社)

韓聯社報導，南韓 總統尹錫悅在KBS電視台第一頻道7日晚間播出的獨家訪談「特別訪談：走進總統府」，首次針對夫人金建希收受名牌皮包爭議表明立場，稱對方佩戴有偷拍功能的手錶，認為這可能是一場精心策畫的陰謀。不過，尹錫悅也說，金建希未能堅定拒絕也是問題，令人遺憾，並承諾今後會在做人處事上更加堅定劃清界線。

南韓網路媒體「首爾之聲」去年11月報導，金建希2022年9月13日從韓裔 美籍牧師崔在永（Abraham Choi）收受價值相當300萬韓元（約2256美元）的迪奧（Dior）包包。韓聯社指出，據稱崔在永用手錶偷偷拍下影片，禮品則是首爾之聲準備的。

尹錫悅解釋，這件事發生在入住龍山總統官邸前。他說，崔在永與岳父是同鄉，為了拉近關係而找上門。尹錫悅表示，在他看來，總統夫婦很難對所有人都冷漠無情，遺憾的是妻子金建希沒有斷然拒絕；若提前告知他，基於26年的司法經驗，將保持更堅定的態度。

尹錫悅還說，不過從妻子的角度看，在面對各種複雜情況時可能難以輕易拒絕。

對於「執政黨國民力量黨認為此事是政治陷害，金建希成為犧牲品」一說，尹錫悅說，考慮到此事已事隔一年，又在選舉在即之際被爆料，可見是個精心策畫的政治陰謀。南韓將於今年4月舉行國會選舉。

尹錫悅強調，當前應對總統官邸進行有效管理，未來需要進一步劃清界限，以免引發國民誤解、不安和擔憂。

中央日報指出，整體來看，尹錫悅對收包爭議僅稱「遺憾」但未道歉。共同民主黨 首席發言人權七勝批評，「這背叛國民要求真誠道歉的期待」，「總統始終不承認錯誤、不向國民道歉，要獨斷專行到何時」？