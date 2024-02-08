2024年創史上最熱1月紀錄 科學家：去年升溫首破1.5℃

哥白尼氣候變化服務證實，今年1月是史上最熱的1月。他們的報告也指出，過去12個月全球平均氣溫相較工業化前升溫超過攝氏1.5度。(歐新社)

歐洲新聞台網站（Euronews）報導，哥白尼氣候變化服務（C3S）證實，今年1月是史上最熱的1月。此外，C3S報告也指出，過去12個月全球平均氣溫相較工業化前升溫超過攝氏1.5度。

C3S代表歐盟 發布關於全球地表氣溫、海水溫度、海冰覆蓋率和水文變量的每月氣候變化報告。報告所有資料都是以電腦分析大氣、陸地和海洋氣候變量產生。

報告指出，今年1月地表空氣平均溫度為攝氏13.14度，比1991至2020年的1月平均氣溫高攝氏0.7度，也比先前創下紀錄的2020年1月高了攝氏0.12度。另外，今年1月均溫也比工業化前高了攝氏1.66度。

報告也寫道，過去12個月，即2023年2月至2024年1月，全球平均溫度創下新高，比1991至2020年高了攝氏0.64度，也比工業化前高了攝氏1.52度。

哥白尼氣候變化服務副主任薩曼莎．勃吉斯（Samantha Burgess）表示：「除了營來史上最暖的1月，我們也剛經歷比工業化前參考期高出攝氏1.5度以上的12個月。快速減少溫室氣體排放是阻止全球氣溫上升的唯一途徑。」

各國在2015年「巴黎氣候協定」中同意努力防止全球暖化 超過攝氏1.5度，以避免引發更嚴重和不可逆轉的後果。儘管在12個月內氣溫升高超過攝氏1.5度，但世界尚未違反巴黎氣候協定目標，因為這項目標以數十年的全球平均氣溫為依據。