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女子翻12年前舊照驚見「老公同框」 網友：命中注定

聯合新聞網／ 即時報導
珍恩分享2012的照片，發現當時丈夫就曾和她同框拍照。（取自IG @soimjenn）
珍恩分享2012的照片，發現當時丈夫就曾和她同框拍照。（取自IG @soimjenn）

馬來西亞一名網紅日前在整理舊照時，意外發現自己的老公在12年前就曾和自己同框合照，她驚訝地將照片PO上網路，引發網友熱議，認為兩人真的是命中注定。

據《太陽報》（The Sun）報導，馬來西亞32歲網紅珍恩（Jenn Chia）和丈夫利德爾（Jon Liddell）已經在一起10年，兩人於2023年結婚，感情非常好。珍恩常在社群媒體上分享兩人的互動日常，近期她上傳一段影片，講述內容讓網友們驚呼兩人真是姻緣天注定。

原來影片主題的這張照片是珍恩跟朋友在咖啡廳拍下的，這張照片拍攝的時間是2012年10月10日，而珍恩的老公利德爾就站在她身後。不過有趣的是兩人當時並不認識，是直到兩年後2014年才認識交往。珍恩當時還將照片傳上臉書，因此可以從臉書記錄看出來這張照片並不是合成的。

珍恩自己在影片中寫道，她看到這張照片嚇得發抖，想不到自己跟丈夫在認識以前就曾在同一個地方出現過，但卻不知道彼此的存在。她也在貼文中寫下，她很開心兩人是在最適合的時間相遇，以前的她很自我中心，2012到2014的中間她正好花時間去旅行、認識自己。她也在貼文最後寫道：「對的人總會在最適合的時間找到你」。

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