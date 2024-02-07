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羽田機場碰撞事故後 航管要求顯著增加人力配置

中央社東京7日綜合外電報導
圖為上月發生飛機碰撞事故之後的東京羽田機場航拍圖。（美聯社）
圖為上月發生飛機碰撞事故之後的東京羽田機場航拍圖。（美聯社）

日本東京羽田機場上個月發生致命碰撞事故後，代表飛航管制員的工會要求「顯著增加」職員配置，以改善機場營運安全。

路透社報導，運輸業從業人員工會執行委員會主席昨天深夜發布的聲明中，沒有提到是人員配置問題導致日本航空公司（JAL）客機1月2日與海上保安廳航機發生嚴重碰撞事故。

針對發生在全球第3繁忙機場、造成海保廳飛機5人死亡的這起事故的調查工作持續進行中，日航班機上379人悉數奇蹟似地生還。

當局公布事故發生前塔台與2架飛機通話紀錄顯示，事故前塔台已給予日航班機進入跑道的許可，並指示海保廳飛機在跑道外等待。但問題是，塔台為何未能於第一時間發現海保機闖入跑道。

聲明指出，「我們強烈敦促實現飛航管制員人數顯著增加」，並表示針對事故肇因妄加揣測恐造成管制員精神緊張。

當局在這起事故發生後採取緊急措施，要求羽田和境內其他機場塔台經常監視雷達系統，以防範入侵跑道情事再度上演。

而此舉又對早已捉襟見肘的塔台人力造成進一步負擔。工會強調，已向政府一再提出人力需求，儘管工作量上升，近年來卻只部分獲准，「那不足以確保真正的安全」。

路透社無法立即聯繫上國土交通省就此事評論。

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