英鋼琴家再嗆中國 引自由靈魂為台灣即興演奏

英國鋼琴家卡瓦納7日接受中央社專訪，並在「鋼琴門」事件的倫敦聖潘克拉斯車站鋼琴上，為台灣即興演奏一曲。中央社

英國鋼琴家卡瓦納日前在倫敦火車站公共鋼琴直播演奏時與中國小粉紅爆發口角，引發熱議。他今天接受中央社專訪時即興為台灣演奏，表示該曲內涵是非裔 美國藍調和搖滾樂風格，本質是自由的靈魂，這是中國共產黨企圖禁絕的藝術形式。

卡瓦納（Brendan Kavanagh）今天接受中央社記者訪問時，當場為台灣即興創作演奏，記者詢問他即興為台灣而奏的音樂內涵為何，卡瓦納說，它呈現的是Boogie-woogie（布基烏基）、一種非裔美國藍調和搖滾樂風格，「本質是自由的靈魂」。

他說，雖然這或許不是在台灣很耳熟能詳的音樂風格，但他想傳達的是「自由世界的自由音樂」，特別是這就是中國共產黨企圖禁絕的藝術形式，這樣的音樂已成為「反抗」和「表達自由」、言論自由的象徵。

卡瓦納指出，無論演奏什麼樣的音樂，所有人都應該能在不受威脅的情況下演奏。他提到，中國試圖把中國法律強加於英國，他是直到最近才了解到何謂「跨國鎮壓」（transnational repression），這讓他「深受震撼」、「大開眼界」。

他為台灣即興演奏時，鋼琴上擺了一隻台灣黑熊玩偶。他開玩笑稱，他一手握上面有「我愛台灣」字樣的台灣黑熊，另一手握維尼，若有人要把影片、照片傳到中國網路，「最好不要」。

卡瓦納說，如今這架在倫敦聖潘克拉斯車站（St Pancras International）的鋼琴其周邊已成為「無中共 區域」（CCP Free Zone），音樂也成為削弱中共威權的方式。

他強調，他對中國人民沒有惡感，但反對那些企圖控制中國人民、控制台灣的人。

記者問卡瓦納是否有興趣造訪台灣，卡瓦納說：「他會很高興訪台。」他說，他可以感受到來自台灣的愛，「我從台灣得到這麼多愛，我都覺得我是台灣公民了」。

卡瓦納坦言，他是在經歷上週與中國民眾的風波後，才開始研究台灣歷史，目前仍在努力做功課。

他認為，對台灣人來說，聖潘克拉斯車站事件象徵台灣持續面臨的、來自中國的威脅，而這威脅如今也來到倫敦。

今年1月，卡瓦納在倫敦聖潘克拉斯車站直播表演時，遭數名手持五星旗的中國人，以肖像權為由要求他停止拍攝，衝突影片在網路瘋傳。卡瓦納之後帶著小熊維尼玩偶重回現場，還在臉書 宣布鋼琴有了新貼紙，圖中小熊維尼躲在英國國旗後，正中央印著數字8964，顯然在諷刺中國小粉紅及六四天安門事件。

他5日在臉書張貼手持中華民國國旗的照片，吸引數千人按讚、留言及分享。