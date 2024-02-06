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巴西爆登革熱疫情 可能造成神經系統不可逆損傷

中央社╱聖保羅6日專電
巴西爆發登革熱疫情。（美聯社）
巴西爆發登革熱疫情。（美聯社）

巴西爆發登革熱疫情，今年前三周已通報逾2萬例疑似病例，確認15例死亡。除典型症狀外，登革熱還可能導致神經系統不可逆的損傷，嚴重時會有生命威脅。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，巴西登革熱疫情嚴重，根據衛生部數據，1月前3周已通報21萬7481疑似登革熱病例，2023年同期為6萬5366例病例。

登革熱病毒主要由埃及斑蚊傳播，患者感染後除了頭痛、身體疼痛、發燒和紅斑外，還可能影響神經系統，引起嗜睡、精神錯亂、定向障礙、易怒、下肢力量降低，以及四肢和面部癱瘓等症狀。

2019年曾發生當時15歲的巴西女孩蘇薩（Polyana Souza）因登革熱引發腦膜腦炎，造成不可逆轉的神經系統損害。

巴西神經科醫生星野（Mauricio Hoshino）表示，嗜睡等早期症狀在首次就診時可能會被忽視，一旦出現神經系統發炎症狀時，表示已經很嚴重，而這種神經損傷往往屬於不可逆的神經損傷。

巴西大學研究顯示，1%至5%的登革熱病例可發展為神經系統疾病。登革熱病毒依抗原性的不同分成4種血清病毒，其中血清型2和3可能引起神經系統問題。

神經系統併發症可能出現在經典或出血性登革熱病例中，當感染開始破壞負責凝血的血小板時，患者會出血，可能危及生命。

星野指出，登革熱病毒攻擊神經系統沒有特定的危險因素，但對於患有糖尿病和哮喘等慢性病族群，以及免疫力低下和自身免疫性疾病患者，登革熱會有生命威脅。

巴西神經科醫生巴波薩（Luciana Barbosa）指出，登革熱病毒引起的神經系統疾病症狀取決於病毒感染在大腦或脊髓，包括腦炎、脊髓炎、腦膜炎、腦膜腦炎和格林—巴利綜合症（Guillain-Barré syndrome，又稱脫髓鞘多發性神經炎）。

通常，當患者開始出現登革熱的神經系統症狀，例如虛弱、手部麻痛以至視力發生變化時，他們已經處於病情好轉階段，會使得診斷變得困難，因為患者認為自己已經痊癒，不會將症狀與疾病聯想在一起。

巴西 疫情 併發症

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