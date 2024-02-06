以色列證實31名加薩人質喪命 另20人可能也已遇害

以色列情報指出至少30名遭哈瑪斯俘虜至加薩的人質已罹難。(歐新社)

以色列 軍方指出，遭哈瑪斯 俘虜至加薩 的近140名人質中，逾五分之一已喪命，此外至少20名人質恐怕也已遇害。

紐約郵報報導，四名以色列軍方官員向紐約時報說，以軍進行的內部評估顯示，人質數量從132人增加至136人，情報官員得出的結論是，自去年10月7日戰爭以來，至少有32人罹難。

官員指出，大多數已確認身亡的人質確信是在去年10月7日最初的交戰中喪生，當時據信有超過1200名以色列人身亡。

軍方消息人士稱，「未經證實的情報」表明，至少還有20名人質可能在10月7日或在被囚禁期間被殺害。

對此，以色列政府6日晚間發聲明表示，僅確認31人身亡，已通知死者家屬。

以色列發布最新估計之際，美國國務卿布林肯已抵達埃及開羅，幫助推動以哈休戰協議，使剩餘人質獲釋。

BBC報導，卡達總理穆罕默德稍早在杜哈和布林肯舉行聯合記者會，穆罕默德表示，已經收到哈瑪斯對加薩停火架構協議的正面回應，但未進一步透露細節。協議細節由以色列、美國、卡達和埃及制定，但還沒有公布。

美國總統拜登在聽取哈瑪斯回應的簡報後說，「有點過分」，這可能表示以色列領導層不會輕易同意哈瑪斯的要求。