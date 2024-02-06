我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街嘗試再登新高 股指全面走升

援烏預算卡關 拜登：問題在川普

卡達總理：收到哈瑪斯對新加薩停火提議正面回應

中央社杜哈／開羅／加薩6日綜合外電報導
卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani，右）在卡達首都杜哈與美國國務卿布林肯（Antony Blinken，左）見面。歐新社
卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani，右）在卡達首都杜哈與美國國務卿布林肯（Antony Blinken，左）見面。歐新社

哈瑪斯（Hamas）今天表示，已將對新加薩停火提議的回應交給埃及和卡達。卡達總理說，已收到哈瑪斯對這項架構協議的「正面回應」。

卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）在卡達首都杜哈與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的聯合記者會做此宣布，但拒絕透露進一步細節。

布林肯表示，美國正在審視哈瑪斯回應，並已與以色列分享這項回應，「仍有許多工作要做」，但他仍然相信以哈達成協議是有可能的。他也表示，他明天訪問以色列時，會與以國官員討論此事。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室表示，卡達居中調解官員將哈瑪斯的回應告知以色列情報機構摩薩德（Mossad），以色列參與協商的官員正在詳細研究哈瑪斯回應的細節。

以哈戰爭7日將屆滿4個月，並邁入第5個月。居中調解的各國正努力達成新停火提議，這是由美國、以色列、埃及和約旦高階官員上週齊聚巴黎磋商擬定。

根據與會人士提供給華爾街日報的協議草案，在第一階段，以色列將停止在加薩的所有軍事行動，包括無人機偵察行動，為期6週，讓哈瑪斯有時間聚集即將釋放的人質。這個階段中，包括長者、病患與孩童的平民人質將獲得釋放，且當地巴勒斯坦平民可以在加薩走廊內自由移動，救援物資也能運至所有地區。

協議草案指出，如果第1階段成功，就將執行第2階段，也就是哈瑪斯釋放以色列女兵。屆時，更多人道救援物資將送進加薩走廊，且協議將保證醫療院所、供水服務與烘焙店的運作。

根據協議草案，在停火的第3階段中，哈瑪斯將釋放男性士兵並交出死亡人質的遺體。談判人員說，哈瑪斯同樣要求歸還在去年10月7日突襲以色列期間遭殺害的巴勒斯坦人遺體。

由於以色列是徵兵制國家，哈瑪斯將特定年齡內的所有以色列人都視為士兵。

協議第3階段預料是最難保證行得通的一部分，因為加薩的哈瑪斯領導階層有可能扣住一小群人質，既當作談判籌碼也當作人肉盾牌；而以色列領導人也可能拒絕釋放重要的巴勒斯坦囚犯。

以色列 哈瑪斯 加薩

上一則

遭強暴嫁給IS聖戰士 24歲女子囚禁10年終獲救

下一則

日本將修外國實習生計畫 一年起可換雇主

延伸閱讀

以色列直攻哈瑪斯大堡壘 布林肯將抵埃及促休戰

以色列直攻哈瑪斯大堡壘 布林肯將抵埃及促休戰
遭評美國聖戰首府 密州迪爾伯恩市加強維安

遭評美國聖戰首府 密州迪爾伯恩市加強維安
擊潰18個營 以色列防長：哈馬斯半數武裝人員已消滅

擊潰18個營 以色列防長：哈馬斯半數武裝人員已消滅
丈夫為護子被哈瑪斯炸死 兒被殺 以色列母親要說出真相

丈夫為護子被哈瑪斯炸死 兒被殺 以色列母親要說出真相

熱門新聞

英國鋼琴家卡瓦納帶著中華民國國旗重返聖潘克拉斯車站的公共鋼琴。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

2024-02-05 09:43
梅根寫不寫回憶錄，據傳讓英皇室人員提防戒備。（路透資料照片）

哈利、梅根再被皇室「降級」 地位幾乎快到谷底

2024-02-03 12:52
哈利王子。(路透)

哈利將飛往倫敦 探望罹癌父王查理 梅根不同行

2024-02-05 16:55
英國國王查理三世。（美聯社）

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

2024-02-06 07:52
英國國王查理三世。（路透）

退休年齡才登基…英王查理三世罹癌 衛報：引人質疑其未來角色

2024-02-06 05:23
日本東京羽田機場1月2日發生日航、海上保安廳飛機撞擊事故。圖為當天在該機場的日航員工等人。（美聯社）

羽田撞機後300人擠會議室 救援醫師見乘客只做2事吃驚：出奇冷靜

2024-02-03 04:00

超人氣

更多 >
2024龍年衝事業？3生肖五星遇貴人 2生肖事倍功半要忍辱

2024龍年衝事業？3生肖五星遇貴人 2生肖事倍功半要忍辱
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
丈夫60年前的女友寄來明信片 佛州婦氣到企圖悶死他

丈夫60年前的女友寄來明信片 佛州婦氣到企圖悶死他
加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元
藤校第1槍…達特茅斯學院 明年恢復SAT入學申請要求

藤校第1槍…達特茅斯學院 明年恢復SAT入學申請要求