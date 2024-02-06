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南韓公開脫北者訪談報告 曝金正恩統治現況

中央社首爾6日專電
南韓今天公開2013年以來對6000多名脫北者進行的面談調查結果，指出北韓人民在金正恩統治下，生存環境更為艱困。圖為平壤。（美聯社）
南韓今天公開2013年以來對6000多名脫北者進行的面談調查結果，指出北韓人民在金正恩統治下，生存環境更為艱困。圖為平壤。（美聯社）

南韓統一部今天首次公開2013年以來對6000多名脫北者進行的面談調查結果，指出北韓人民在金正恩統治下，生存環境更為艱困，對世襲統治的反感度日漸提升。

南韓統一部今天出版「北韓經濟、社會實況認知報告」，分析2013年至2022年間，對6351名脫北者的一對一面談調查結果，這些資料原本被南韓政府視為三級機密，為促進外界對北韓更正確的認識與分析才決定公開。

這份報告將接受訪談的脫北者依脫北年度、地區、性別及年齡等分類，從2000年前脫北，以及之後每5年為一單位分析，觀察近年北韓人民認知的變化。統一部官員在記者會上說明，脫北者數量相較北韓全體人口相當少，相關學者與研究單位盡力做到相對客觀且具可信度的分析。

報告指出，金正恩政權埋首開發核武，礦工業、農業等國營事業營運狀況愈發惡化，37.6%脫北者所知的國營企業實際營運時間不到6小時，配給制在1990年代「苦難的行軍」崩潰後幾乎未恢復，2016年至2020年間逃到南韓的脫北者中，高達72.2%表示從未領過配給。

曾在國營事業工作的脫北者實際領到生活費的比例也出現下降趨勢，在2000年以前脫北的受訪者，有33.5%表示未收到官方發給的生活費與糧食配給，2016至2020年間脫北的受訪者則有50.3%未收到，較先前明顯增加。

值得注意的是，在配給制崩潰後，一天能正常吃上三餐的脫北者，從2000年前的32.5%大幅增加至2016至2020年間的91.9%，但主要是倚賴市場機制取得糧食，平均67.6%受訪者表示是藉由市場取得米和玉米；到了2016至2020年間，比例更增至71.2%。

在國家配給制崩潰下，市場經濟已經在北韓社會大範圍普及，93.6%受訪者認為「要做生意才能賺到錢」；甚至許多國營企業及商店實際上都已民營化，綜合2016至2020年間來自各地區的脫北者的訪談內容，在地國營商店約有47.9%實際上為私人經營，國營餐廳則有57.5%為私人經營。

在市場化之下，掌握資金的「錢主」，利用黨、軍部權力累積財富的少部分人民成為新興資產階層，93.1%受訪者認為社會貧富差距越來越大，資源主要集中在權力人士及平壤市民手上，行賄狀況也較金正恩掌權之前倍增。

未能接收到政府發給資源的北韓人民，對金氏政權的崇拜日益式微，在2000年前脫北的受訪者中，仍有57.3%認為應維持白頭山血統統治，2016至2020年間脫北者只剩下29.4%仍存有這種思想。反對金氏政權延續的比例則從22.7%增至53.9%。

在此狀況下，金正恩政權對人民管制、監視愈發強化，超過9成受訪者表示學校內最受重視的科目為金日成、金正日革命歷史，超過半數受訪者表示曾在居住地遭監視或住宅遭搜索。

官員表示，2021、2022年北韓邊境因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖，期間脫北受訪人數僅7例，樣本數過少而未納入分析，這次報告也因此未能反映疫情後變化。隨著北韓邊境解封，當局未來也將致力於掌握有意義統計數據，並強化了解外來視聽產品對北韓社會的影響。

在目前取得訪談結果中，曾在居住於北韓期間看過外國影片的受訪者比例，從2000年以前的8.4%增加至2016至2020年的83.3%；其中最多為中國電影、戲劇，占71.8%，韓國影劇則占23.1%。

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