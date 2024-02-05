丈夫為護子被哈瑪斯炸死 兒被殺 以色列母親要說出真相

塔沙（Sabine Taasa）目睹丈夫為保護兩個孩子遭哈瑪斯炸死，不久她得知長子也在別地遭殺害。（擷自X平台）

去年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 （Hamas）突襲以色列 ，住在以國南部的塔沙（Sabine Taasa）目睹丈夫為了救他們的兩個孩子而喪命，不久她得知長子也在別地遭殺害。

法新社報導，儘管深受創傷，48歲的法裔以色列人塔沙決定世界應該知道她的故事。

1992年塔沙搬到以色列，10年後她和丈夫吉爾（Gil）在奈提哈薩拉（Netiv HaAsara）定居，這個村莊位於加薩 走廊（Gaza Strip）以北邊境。

10月7日黎明之際，哈瑪斯戰士衝進村莊，開始殺害居民。

當他們進入塔沙的家，她的消防員丈夫抓起手槍回擊。一名民兵對他扔了一顆手榴彈，他縱身撲到手榴彈上面以保護自己的孩子。

塔沙說，「我的孩子有半隻眼睛（從眼窩）掉了出來，他們兩人渾身是血，而12歲的科倫（Koren）告訴我爸爸死掉了。」

塔沙嘗試求援但徒勞無功。她繼續回憶，「我的孩子快因失血過多死亡，卻沒有人回應我。軍隊去哪裡了？警察呢？」

最後塔沙和自己3個孩子一起搭上裝甲車撤離，包括年紀最小、只有8歲的夏伊（Shay）。

離開之前，她只有一點時間把丈夫的遺體抱在懷裡。

那天，她17歲的長子奧爾（Or）一大早就和朋友出門去茲金（Zikim）海灘，那裡距離奈提哈薩拉好幾公里。

塔沙忍著眼淚說，「我大概在早上6時30分打給他，他告訴我，他和朋友躲在一個避難所裡。」

她說，「10分鐘後我的兒子就死了。他們（哈瑪斯）從沙灘上闖入，然後開槍射擊每個人。」那個早上，19人在茲金海灘被殺。

如今塔沙暫居以色列中部城市尼坦雅（Netanya），深感悲傷但堅強。

塔沙說，「我下定決心要奮鬥。首先，是為了我3個兒子。第二，是為了我自己。第三，為了以色列。還有第四，為了讓所有人知道真相。」

影片來源： YouTube Marni Mandell