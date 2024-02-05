我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打擊美墨邊境非法入境 參院研議6大機制

24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎

大選前再傳暴力 巴基斯坦警局遇襲10死6傷

中央社伊斯蘭馬巴德5日綜合外電報導
圖為巴基斯坦拉瓦爾品第，軍隊巡邏以確保8日大選前的安全。(美聯社)
圖為巴基斯坦拉瓦爾品第，軍隊巡邏以確保8日大選前的安全。(美聯社)

根據警方今天說法，巴基斯坦西北部一警局昨天半夜遭到好戰分子攻擊，造成警方工作人員至少10死6傷。巴基斯坦即將於8日舉行國會大選，選前暴力情勢升溫。

路透報導，巴基斯坦開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）德拉班區（Draban）的警方表示，當地時間今天凌晨3時（美東時間4日下午5時）左右，好戰分子以狙擊火力攻擊受害警局後闖入，並投擲手榴彈，造成更多人員傷亡。

目前仍不清楚這起攻擊案主謀是誰，以及是否與大選有關。

開柏普赫圖赫瓦省1月31日才有一名國會議員候選人遭槍擊身亡，同一天在俾路支省（Balochistan）也有一名政界領袖在其政黨選舉辦公室遭擊斃；前一天在俾路支省一場選舉造勢活動結束後則發生炸彈攻擊，造成4人死亡，伊斯蘭國（IS）宣稱犯案。

德拉班位於巴基斯坦保守派宗教政黨伊斯蘭神學者協會（Jamiat Ulema-e-Islam）的外界所認為大本營地區。據巴基斯坦媒體報導，該黨領導人芮曼（Maulana Fazal Ur Rehman）1月才前往阿富汗會見塔利班（Taliban）最高領導人艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada），這是外界所知芮曼與外國顯要的少數會面之一。

伊斯蘭神學者協會也已以安全疑慮為由，呼籲巴基斯坦大選延後舉行。

自從巴基斯坦政府與巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban）的停火協議在2022年破裂後，當地伊斯蘭主義好戰分子的攻擊行動再度活躍，尤其是針對安全人員。

阿富汗 槍擊

上一則

泰國總理：台達電未來四年將在當地投資5億美元

延伸閱讀

烏克蘭東部俄占城鎮遇襲 俄搜救人員：28人罹難

烏克蘭東部俄占城鎮遇襲 俄搜救人員：28人罹難
IMF報告：中國經濟成長動力放緩至2028年

IMF報告：中國經濟成長動力放緩至2028年
省錢兼照顧長輩 愈來愈多千禧世代搬回父母家住

省錢兼照顧長輩 愈來愈多千禧世代搬回父母家住
巴基斯坦大選將至 前總理伊姆蘭汗再因洩密判刑10年

巴基斯坦大選將至 前總理伊姆蘭汗再因洩密判刑10年

熱門新聞

梅根寫不寫回憶錄，據傳讓英皇室人員提防戒備。（路透資料照片）

哈利、梅根再被皇室「降級」 地位幾乎快到谷底

2024-02-03 12:52
日本東京羽田機場1月2日發生日航、海上保安廳飛機撞擊事故。圖為當天在該機場的日航員工等人。（美聯社）

羽田撞機後300人擠會議室 救援醫師見乘客只做2事吃驚：出奇冷靜

2024-02-03 04:00
辛巴威幣對美元貶勢不止，30日更貶破10,000元關卡，等於現在握有100美元，價值超過100萬辛巴威幣。 路透

這國可能滿街都是「百萬富翁」 但沒有人開心得起來

2024-01-30 12:21
新加坡民眾表示自己真的不記得祖籍在哪，因為自己是移民第二代了。（取自TikTok @sgcoconut）

「第二代就記不得」 新馬人被問祖籍：我是客家人

2024-01-31 15:01
據說哈瑪斯從以色列軍隊偷取武器，再掉轉槍口攻擊以軍。圖為哈瑪斯戰士。(美聯社)

陸續偷了17年 哈瑪斯突襲以色列武器竟來自以軍

2024-01-28 21:40
澳洲一名三歲男童爬進夾娃娃機被困住。(截取自昆士蘭警局X)

3歲男童爬進夾娃娃機受困 警砸玻璃救出

2024-02-02 14:05

超人氣

更多 >
現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下

現世報？女星丈夫出車禍慘死 小三沒穿內褲卡在他胯下
經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」
笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道

笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道
蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅

蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅
南加8縣緊急狀態 華人區大雨如注 路面積水嚴重

南加8縣緊急狀態 華人區大雨如注 路面積水嚴重