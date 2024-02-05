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哈瑪斯點名釋放「巴勒斯坦曼德拉」 坐牢20多年仍受歡迎

編譯盧思綸／即時報導
哈瑪斯高層官員哈姆丹2日點名要求釋放其主要政敵、素有「巴勒斯坦曼德拉」之稱的巴爾古提，外界解讀意在取得巴勒斯坦人支持，為未來建國鋪路。(路透)
哈瑪斯高層官員哈姆丹2日點名要求釋放其主要政敵、素有「巴勒斯坦曼德拉」之稱的巴爾古提，外界解讀意在取得巴勒斯坦人支持，為未來建國鋪路。(路透)

美聯社報導，在國際居中調節以巴擬定休兵協議之際，哈瑪斯高層官員哈姆丹（Osama Hamdan）2日點名要求釋放其主要政敵、素有「巴勒斯坦曼德拉」之稱的巴爾古提（Marwan Barghouti），外界解讀意在拉攏，藉此取得巴勒斯坦人支持，為未來建國鋪路。

現年64歲巴爾古提隸屬巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）帶領的法塔組織（Fatah），在2000年9月第二次巴勒斯坦大起義擔任首領犯下若干致命攻擊，於2002年遭以色列逮捕，並在2004年因犯下多起恐怖攻擊遭判五次終身監禁。

即使入獄服刑，巴爾古提仍屢屢成為媒體焦點。2021年，巴爾古提委由妻子登記巴勒斯坦自治政府國會選舉名單，儘管選舉後續被取消。在更早之前，巴爾古提在獄中號召1500名囚犯進行長達40天絕食抗議，要求獄方改善監獄待遇。

巴爾古提儘管身陷囹圄，對於約旦河西岸、加薩和東耶路撒冷等巴勒斯坦領土仍有著不容忽視的影響力，甚至被巴勒斯坦人視為「巴勒斯坦曼德拉」。

外界解讀哈瑪斯賭上釋放政敵的目的是獲得大眾支持，也是以此作為團結巴勒斯坦人的手段。

半官方組織「巴勒斯坦囚犯事務部」（Palestinian Ministry of Prisoner Affairs）長期參與囚犯釋放事務，其負責人法雷斯（Qadoura Fares）表示，「哈瑪斯希望讓巴勒斯坦人看到他們並非封閉的武裝團體，他們是巴勒斯坦社會的一部分，極力表現出負責任的態度。」

法雷斯談到，一旦巴爾古提獲釋，很可能成為哈瑪斯、法塔組織和其他巴勒斯坦派系一致支持的候選人。根據去年12月一項戰時民調顯示，巴爾古提是最受巴勒斯坦人歡迎的政治人物，超過阿巴斯和哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）。

以色列政府過去幾年來已多次拒絕釋放巴爾古提。

巴勒斯坦 哈瑪斯 以色列

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