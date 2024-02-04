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為支應民粹支出政策 印尼增稅引發企業不滿

編譯陳苓／綜合外電
印尼14日將舉行總統大選，為了替候選人的民粹政見籌錢，當局祭出一連串增稅措施，引發當地企業不滿。(美聯社)
印尼14日將舉行總統大選，為了替候選人的民粹政見籌錢，當局祭出一連串增稅措施，引發當地企業不滿。(美聯社)

印尼14日將舉行總統大選，為了替增加支出的民粹政見籌錢，當局近來祭出一連串增稅措施，從娛樂稅到增值稅，引發企業界怨聲載道，一些協會甚至一狀告上法院，迫使政府改口放棄調升娛樂稅。

日經新聞報導，印尼夜總會、SPA、卡拉OK等設施的娛樂稅稅率，1月起由最低為零提高到40%~75%。峇里島和日惹等熱門觀光景點的地方政府，能在這個區間自行決定稅率，但也能申請例外，並制定較低稅率。

印尼旅館和餐廳協會（PHRI）秘書長尤斯蘭說，多數地區都選擇不要降低稅率，但增稅會傷害整體觀光業，「我們應該加緊（提升）競爭力，而價格是主要關鍵。我們非得漲價時，該怎麼辦？人們會改去其他國家」。印尼正在苦苦追趕更熱門的鄰近國家如泰國、馬來西亞、新加坡等，以吸引更多外國遊客，即便在疫情前已是如此。

企業也正提防即將調高的增值稅，據2021年的租稅協調法，增值稅稅率預計在2025年1月1日由11%升至12%。

尤斯蘭說，PHRI和印尼旅遊業協會，準備就2022年地方稅務法規定的調漲娛樂稅政策，向憲法法院提起司法審查。 在受影響業者強烈反彈後，旅遊部長烏諾上周表示，政府將取消調漲娛樂稅。

雅加達智庫經濟與法律研究中心主管尤迪斯提拉認為，選舉導向的民粹政策導致支出大增，加稅是要協助籌資。相關民粹措施包括五年來首次為公務員加薪，以及延長稻米援助與聖嬰現金補助等社會安全網計畫。

同時，政府打藉由減少內燃機引擎汽車的購買誘因，以推動電動車，也已經引發另一波民怨。政府官員1月透露，正準備調高傳統機車的稅率。

印尼 觀光 新加坡

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