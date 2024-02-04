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日媒：自1月起 中海警在釣魚台周邊驅離日自衛隊機

編譯茅毅／即時報導
圖為2011年10月釣魚台列嶼附近空域的1架日本海上自衛隊飛機。(美聯社)
圖為2011年10月釣魚台列嶼附近空域的1架日本海上自衛隊飛機。(美聯社)

日本共同社3日引述幾名消息人士報導，中國海警局船艦自1月起，就開始對在釣魚台列嶼（日本沖繩縣尖閣諸島）周邊「日本領空」飛行的海上自衛隊飛機，以無線電警告恐侵犯「中國領空」，最好立刻飛離。該報導說，中方此舉被認為是接到中國國家主席習近平去年11月下達加強對領土所有權主張的指示，而採取的措施。

相關人士指稱，自1月以來，在該列嶼周邊鄰接區的海警船，就開始透過無線電要相關的海自飛機馬上飛離。在該鄰接區更外側的公海上，有時也會見到中國海軍和海自艦艇僵持對峙。

據報導，中方已數度警告自衛隊，這可能是中國海警船展開的新任務，被認為和習近平去年11月29日視察海警局東海海區指揮部時表明，只有前進、不能後退；寸土不讓、必須不斷強化維護釣魚台列嶼主權的鬥爭有關。接到習近平此一指令的海警局，今年可能每天都會對該列嶼派出船艦，甚至制定必要時將登臨日本漁船實施檢查的計畫。

日本政府雖透過外交管道表達絕對無法接受前述海警船舉動，但尚未對外公布。海警船平常早已屢屢駛入該列嶼領海及鄰接區，並尾隨日本漁船。該報導說，若中國亦常態化地主張其對該列嶼空域的領空權，預料中日對立將更激烈。

日本 釣魚台 習近平

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