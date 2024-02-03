我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州禁中國人置產 聯邦上訴法院喊停

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

未遵守待婚期 巴基斯坦前總理夫婦遭判刑7年

中央社新德里3日專電
巴基斯坦前總理伊姆蘭汗夫婦因婚姻時間違反伊斯蘭律法，而被判7年有期徒刑。（美聯社）
巴基斯坦前總理伊姆蘭汗夫婦因婚姻時間違反伊斯蘭律法，而被判7年有期徒刑。（美聯社）

在巴基斯坦即將舉行國會大選之際，巴基斯坦前總理伊姆蘭汗夫婦今天因婚姻時間違反伊斯蘭律法，而被判7年有期徒刑。這是伊姆蘭汗過去一週之內被判成立的第3個罪名。

巴基斯坦「黎明報」（Dawn）今天報導，伊姆蘭汗（Imran Khan）與妻子畢比（Bushra Bibi）違反待婚期（iddat）規定，被拉瓦爾品第 （Rawalpindi）法院判刑7年，各須繳付50萬盧比（約1830美金）罰金，可上訴。

去年11月，畢比的前夫馬尼卡（Khawar Maneka）以兩人未遵守待婚期為由，控告婚姻不合法以及通姦等罪名。

馬尼卡指控，他與畢比於2017年11月離婚，但伊姆蘭汗在2018年1月就把畢比娶回家。

根據伊斯蘭律法，婦女在丈夫死亡或與丈夫離婚後，必須在4個月又10天的待婚期過後，才可以再婚。

這是伊姆蘭汗本周被判成立的第3個罪名。1月30日，他被依洩漏國家機密罪判刑10年，隔天又因非法出售國家禮品一案，被判處14年徒刑。

巴基斯坦將於2月8日舉行大選，伊姆蘭汗去年8月因貪汙罪入獄，5年內不得參選，他所屬的巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf，PTI），競選能力同樣大受打擊。

上一則

德法點頭 歐盟成員國批准監管AI法案 有望今夏前生效

延伸閱讀

遭懷疑是中國間諜 台賽鴿被印度「拘留」8個月

遭懷疑是中國間諜 台賽鴿被印度「拘留」8個月
巴基斯坦大選將至 前總理伊姆蘭汗再因洩密判刑10年

巴基斯坦大選將至 前總理伊姆蘭汗再因洩密判刑10年
巴基斯坦和伊朗互相空襲後 9名巴國工人遭槍殺

巴基斯坦和伊朗互相空襲後 9名巴國工人遭槍殺
巴基斯坦和伊朗互相空襲後 雙方同意緩和局勢

巴基斯坦和伊朗互相空襲後 雙方同意緩和局勢

熱門新聞

銀行員分析很多資產上億的富豪，其實有著幾項特徵。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

銀行員分析「億萬富豪」3大特徵 穿著老土別有意義

2024-01-26 18:46
民眾「朝聖」，留下小飾品、鮮花。(取材自X平台)

芝加哥「鼠洞」暴紅 變打卡熱點 誕生原因掀熱議

2024-01-24 01:15
美國海軍飛彈驅逐艦卡尼號。路透

葉門青年運動首次直接攻擊美艦 中東危機雪上加霜

2024-01-27 13:39
曾在1974至1975年犯下一連串企業爆炸攻擊案，被通緝近半世紀的「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰據信25日在醫院被捕。中央社

同事都不知情 桐島聰隱姓埋名數十年 用真名走最後一程

2024-01-27 10:15
辛巴威幣對美元貶勢不止，30日更貶破10,000元關卡，等於現在握有100美元，價值超過100萬辛巴威幣。 路透

這國可能滿街都是「百萬富翁」 但沒有人開心得起來

2024-01-30 12:21
新加坡民眾表示自己真的不記得祖籍在哪，因為自己是移民第二代了。（取自TikTok @sgcoconut）

「第二代就記不得」 新馬人被問祖籍：我是客家人

2024-01-31 15:01

超人氣

更多 >
「海灘遊俠」性感女星罹乳癌已擴散 後悔年輕時隆乳

「海灘遊俠」性感女星罹乳癌已擴散 後悔年輕時隆乳
佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉
曾參演300部港劇…58歲「御用老外」輕生亡 妻子數月前才離世

曾參演300部港劇…58歲「御用老外」輕生亡 妻子數月前才離世
史上規模最大 特斯拉將召回全美220萬輛車 儀表板「藏1問題」

史上規模最大 特斯拉將召回全美220萬輛車 儀表板「藏1問題」
洛城兩悍匪抱摔受害人 暴力砸頭扯下腕錶

洛城兩悍匪抱摔受害人 暴力砸頭扯下腕錶