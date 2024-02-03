未遵守待婚期 巴基斯坦前總理夫婦遭判刑7年

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗夫婦因婚姻時間違反伊斯蘭律法，而被判7年有期徒刑。（美聯社）

在巴基斯坦即將舉行國會大選之際，巴基斯坦前總理伊姆蘭汗夫婦今天因婚姻時間違反伊斯蘭律法，而被判7年有期徒刑。這是伊姆蘭汗過去一週之內被判成立的第3個罪名。

巴基斯坦「黎明報」（Dawn）今天報導，伊姆蘭汗（Imran Khan）與妻子畢比（Bushra Bibi）違反待婚期（iddat）規定，被拉瓦爾品第 （Rawalpindi）法院判刑7年，各須繳付50萬盧比（約1830美金）罰金，可上訴。

去年11月，畢比的前夫馬尼卡（Khawar Maneka）以兩人未遵守待婚期為由，控告婚姻不合法以及通姦等罪名。

馬尼卡指控，他與畢比於2017年11月離婚，但伊姆蘭汗在2018年1月就把畢比娶回家。

根據伊斯蘭律法，婦女在丈夫死亡或與丈夫離婚後，必須在4個月又10天的待婚期過後，才可以再婚。

這是伊姆蘭汗本周被判成立的第3個罪名。1月30日，他被依洩漏國家機密罪判刑10年，隔天又因非法出售國家禮品一案，被判處14年徒刑。

巴基斯坦將於2月8日舉行大選，伊姆蘭汗去年8月因貪汙罪入獄，5年內不得參選，他所屬的巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf，PTI），競選能力同樣大受打擊。