瑞典環保人士童貝里因示威被捕 英法官反批警方違法

童貝里和另外4人被控未遵守警方依據「公共秩序法」發布的命令轉移示威地點，因此在西敏區治安法庭受審，但法官駁回此案。（美聯社）

英國倫敦法院今天駁回一樁指控瑞典氣候變遷 運動人士童貝里（Greta Thunberg）和另外4人涉嫌違反公共秩序的案子，法官還批評警方逮捕他們時施加「違法」條件。

綜合法新社與路透社報導，21歲的童貝里和另外4人被控未遵守警方依據「公共秩序法」（Public Order Act）發布的命令轉移示威地點，因此在西敏區治安法庭（Westminster Magistrates' Court）受審，但法官拉奧（John Law）在審理第2天就駁回此案。

拉奧認定，警方在倫敦去年10月一場環保示威活動中企圖施加「違法」條件，隨後逮捕數十名涉嫌干擾「能源情報論壇」（Energy Intelligence Forum）的示威者。能源情報論壇是一場關於石油 和天然氣的大型會議，與會者包括各大企業。

童貝里是對抗氣候變遷的全球知名人物，也在示威活動中被捕。

童貝里去年11月針對違反公共秩序法的指控自認無罪，另外兩名「倫敦無化石燃料」（Fossil Free London）組織成員和兩名「綠色和平組織」（Greenpeace）運動分子也自認無罪。

拉奧裁定，倫敦警方針對這場示威活動違法施加條件，因此童貝里無須答辯。

拉奧還說，警方本可對這場示威施加較寬鬆的限制，最後提出的條件卻不明確。他也認為，警方要童貝里轉移陣地後，並沒有給她充足的時間照辦。

童貝里和其他被告若被定罪，本有可能面臨最重2500英鎊（約3158美元）的罰款。

童貝里的律師查達（Raj Chada）說，法官駁回此案是正確決定，警方的條款「過度干擾我們當事人的言論自由權利」。

查達還說：「政府應停止控訴和平示威者，而應想辦法解決氣候危機。」

倫敦警方發言人在聲明中說：「我們絕對尊重示威的權利，但我們也經常聽到受夠運動人士一再引發嚴重混亂的倫敦市民（心聲），那些運動人士阻擋道路，不讓人過正常日子…警官們必須即時權衡這些考量。我們會審慎檢討相關決定。」

檢方還可針對今天的裁定向高等法院提出上訴。