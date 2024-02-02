美泰金色眼鏡蛇軍演 將打撈失事沉海軍艦

今年邁入第43屆的美泰金色眼鏡蛇軍事演習將登場，而美泰將合作打撈在2022年失事沉沒在海裡的泰國軍艦「素可泰號」。圖為「素可泰號」2022年12月19日晚間因海象不佳在暹羅灣沉沒。美聯社

今年邁入第43屆的美泰金色眼鏡蛇軍事演習將登場，範圍包括太空 安全、網路安全、人道救援、災害救援和醫療行動等。而美泰將合作打撈在2022年失事沉沒在海裡的泰國 軍艦素可泰號。

今年的美泰金色眼鏡蛇軍演（Cobra Gold 2024）將在2月26日到3月8日登場，泰國軍方和美國大使館今天共同舉行記者會宣布軍演細節。

泰國武裝部隊聯合小組總指揮官廷堤猜（Thitichai Tiantong）在記者會中表示，金色眼鏡蛇軍演的目的在於演練救援行動和軍事行動的標準作業程序，以因應當前各種型態的威脅，今年重點仍然包括去年新加入的太空安全，另外還有網路安全、人道救援、災害救援和醫療行動等演習。

廷堤猜表示，今年與會國家共30國，參演人數達到9590人，包括7個會員國泰國、美國、新加坡 、日本、印尼、韓國和馬來西亞，中國和印度將參與人道和災害救援行動，澳洲參與兵棋推演，其他還有20個國家低限度或以觀察員身分參與。

美國駐泰大使戈德克（Robert F. Godec）表示，美泰多年來的軍事演習在實際的救援行動中派上用場，例如2023年4月協助泰國人民從蘇丹撤離的行動，今年的金色眼鏡蛇軍演中，美國海軍將會和泰國海軍合作打撈2022年沉沒在海裡的「素可泰號」（HTMS Sukhothai）。

戈德克表示，希望素可泰號的打撈行動可以鼓勵當時那些勇敢的軍人，也讓死者和失蹤者的家屬內心在此事上能夠告一段落。

美製的泰國海軍船艦素可泰號2022年底從春武里府（Chonburi）軍港出發，當年12月18日晚間因為惡劣天候加上海象不佳，船艦距離在巴蜀府（Prachuap Khiri Khan）岸邊約20海里時因為大浪打入船隻，船上斷電，緊接著引擎發生故障，最後素可泰號在18日晚間11時30分左右沉入暹羅灣。

這起事件造成船上105名船員中24名船員死亡，至今仍有5人下落不明。