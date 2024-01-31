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內唐亞胡籲關閉UN援巴機構絕後患 金主國則有意解凍資金紓緩危機

編譯盧思綸／即時報導
聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署遭控暗助哈瑪斯，以總理內唐亞胡呼籲關閉機構，不過12資助國強調加薩人道危機迫在眉睫，考慮適當條件下恢復金援。（路透）
聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署遭控暗助哈瑪斯，以總理內唐亞胡呼籲關閉機構，不過12資助國強調加薩人道危機迫在眉睫，考慮適當條件下恢復金援。（路透）

路透和紐約時報報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）遭控暗助哈瑪斯，以色列總理內唐亞胡呼籲關閉機構，不過12資助國強調大規模飢餓和流行病逼近，人道救援加薩迫在眉睫，考慮適當條件下恢復金援。

以色列日前根據電話攔截指控UNRWA中12名員工涉入哈瑪斯襲擊行動，包括其中一人綁架一名女性，還有其他人參與邊境集體農場屠殺行動。

以色列長期視UNRWA是哈瑪斯的幌子機構，內唐亞胡1月31日再次強調關閉UNRWA，「國際社會和聯合國本身是時候明白必須結束UNRWA，它試圖延續巴勒斯坦難民問題確保機構永遠存在」，「如果要解決加薩的問題」勢必要找其他機構取而代之。一旦結束UNRWA，援助加薩的工作很可能落到以色列手上。

對此UNRWA反控以色列捏造情報汙衊機構，並表示已經開除其中9人，另外2人已身亡。

另一方面，UNRWA員工爆出涉嫌協助哈瑪斯後，其最大金主美國和德國在內共12國便宣布停止提供資金。

但是美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）1月31日談到斷金援只是暫時的，「我們清楚該機構在極具挑戰的加薩努力提供救援，為地區穩定與安全做出貢獻」，「正因如此聯合國應儘速採取果斷行動，追究任何涉犯罪行的人等，同時加強對UNRWA行動的監督，重新獲取資助國信任」。

聯合國上周稱已展開調查，預計4周後會有結果，根據內部知情人士透露，這個時程已經比一般情況更快了。

UNRWA成立於1949年，目的是在以色列於1948年建國後協助戰爭難民，如今超過半數加薩人每日依靠機構援助維生。

以色列 加薩 聯合國

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