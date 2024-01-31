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「第二代就記不得」 新馬人被問祖籍：我是客家人

世界新聞網／綜合報導
新加坡民眾表示自己真的不記得祖籍在哪，因為自己是移民第二代了。（取自TikTok @sgcoconut）
新加坡民眾表示自己真的不記得祖籍在哪，因為自己是移民第二代了。（取自TikTok @sgcoconut）

「你知道自己的祖籍嗎？」這個對很多人來說非常簡單的問題難倒了許多新加坡華人，新加坡有個TikTok帳號「新加坡獅城椰子」日前在新加坡街頭詢問當地華人是否知道自己的祖籍在哪裡，多數民眾可以回答得出如廣東、海南等地名，但也有些民眾表示不知道具體哪個省份，只知道來自中國。

@sgcoconut

【椰子原创】新马人还知道自己祖籍是哪里的吗？#新加坡 #祖籍 #新加坡华人 #新加坡生活 #海外 #海外生活

♬ 原声 - 新加坡狮城椰子 - 新加坡狮城椰子

影音來源: TikTok @sgcoconut

翻開新加坡人口分布，華人占了整個國家的75.9%，是新加坡的主體。根據紐約時報報導，這些移民是19世紀上半葉來到這座島嶼的，這裡當時是英國的殖民地。馬來人和印度裔長期以來在這裡形成了重要的社區，他們中既包括本土人，也包括19世紀抵達馬來西亞的移民。但華人在數量上的優勢則首先對新加坡的建立產生了至關重要的作用。

新加坡民眾表示自己不知道祖籍是哪個省，只知道是客家人。（取自TikTok @sg...
新加坡民眾表示自己不知道祖籍是哪個省，只知道是客家人。（取自TikTok @sgcoconut）

而1965年剛剛獨立的新加坡，為了與以馬來人為主體的馬來西亞做出區隔，會以華人為自居，然而隨著時間演進，近代來自中國的移民增加，新加坡華人和中國人存在的價值觀差異卻愈變愈大，儘管新加坡採用簡體中文書寫、電視和電台節目採用經典的中國式的發音，還是沒有辦法弭平這樣的趨勢。

影片內除了詢問民眾是否知道祖籍來自哪裡，還有像「有天讓你回中國你願意嗎？」，新加坡民眾的回答也相當誠實表示「探訪應該會吧」，而此影片也引來網友的熱議「第二代都記不得祖籍？😅」、「回去幹嘛？都已經沒連繫成為陌生人了。沒什麼感情可言了」、「中國現在發展真的好，對於你們來說沒感情，中國人對於華人同胞，都是有感情的。」

新加坡 華人 移民

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