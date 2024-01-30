巴基斯坦大選將至 前總理伊姆蘭汗再因洩密判刑10年

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗被警車押解前往法庭。(歐新社)

身陷囹圄的巴基斯坦前總理伊姆蘭汗今天再依洩漏國家機密罪被判刑10年。距離巴基斯坦國會大選不到2周，他所屬的巴基斯坦正義運動黨競選能力已經大受打擊。

法新社報導，巴基斯坦將於2月8日舉行大選，這場選舉已因疑似選前的選舉操控而蒙上陰影：不僅伊姆蘭汗（Imran Khan）被禁止參選，巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf，PTI）也受到大規模打壓。

在投票 日前這段期間，被大量司法案件淹沒的伊姆蘭汗一直在監獄 苦蹲。由於他先前對擁有造王者勢力的巴基斯坦強大軍方發起反抗運動，因此他認為，這些訴訟是要防止他再度上台。

伊姆蘭汗去年8月已因貪汙罪被判刑入獄，也被限制5年內不得參選，因此失去這次大選參選資格。

巴基斯坦正義運動黨前副主席古瑞希（Shah Mahmood Qureshi）今天也因洩密案被判刑10年，他在伊姆蘭汗執政4年期間擔任外交部長，直到伊姆蘭汗2022年被趕下台。

巴基斯坦正義運動黨幹部已證實兩人的判決和刑期。

伊姆蘭汗去年5月因貪汙案短暫被捕時，引發支持者騷動，巴基斯坦當局以此為藉口對巴基斯坦正義運動黨進行廣泛鎮壓，許多黨內高層因此入獄、逃亡或轉往地下活動。

在本次大選競選期間，巴基斯坦正義運動黨大致從公共空間消失，他們的競選活動大部分轉移到網路上，但也屢屢受到國家強行全國斷網影響。

巴基斯坦正義運動黨已被剝奪其選舉標誌，使得黨內候選人被迫以獨立形象參選。在識字率低的國家，選舉標誌對於識別候選人至關重要。