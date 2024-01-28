我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以「國安」之名 中國數以萬計民眾遭「邊控」無法離境

加薩戰爭爆發後首傳美軍喪生 拜登矢言反擊

日媒：中在東海ADIZ邊界部署艦艇

記者謝守真／即時報導
中日近期在釣魚台海域爭端又起，相互驅逐船隻。圖為中國海警艦船編隊。（取自中國國家海洋局）
中日近期在釣魚台海域爭端又起，相互驅逐船隻。圖為中國海警艦船編隊。（取自中國國家海洋局）

中日在釣魚台海域爭端又起，雙方相互驅逐船隻。中方27日稱，驅逐非法進入「領海」的日本船隻，日方則稱中國海警船駛入其「領海」，日本海保巡邏船要求駛離。日方並宣布，將加派兩艘巡邏艦加強海巡。另據日媒披露，中方已在東海防空識別區（ADIZ）邊界，常態部署至少3艘艦艇。

中國海警局27日晚指出，日本鶴丸號漁船和數艘巡視船「非法」進入釣魚台「領海」，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。中方重申釣魚台及其附屬島嶼為中國「固有領土」，敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動。

日本共同社報導，日本第11管區海上保安總部稱，當天上午兩艘中國海警局船隻「海警1301號」和「海警1401號」相繼駛入「尖閣諸島」（釣魚台列嶼）周圍的日本「領海」，當晚陸續駛離。這是中國公務船自11日以來再次進入「尖閣」周邊領海，也是今年第二次。

法廣報導，日方近期宣布，為加強警備，第11管區海上保安本部從2月22日起，計畫將在沖繩縣石垣市投入兩艘巡邏艦「8重山」號和「波照間」號。這兩艘巡邏艦上配備有直升機起降甲板、機關砲和遠程離水砲等。

中央社引述日本讀賣新聞，中國在包含釣魚台列嶼的東海防空識別區邊界附近海域，常態部署至少3艘軍艦，甚至曾跟日本護衛艦對峙。對日本來說，因應中國藉由軍事力量嘗試改變現狀已成當務之急。

釣魚台 日本

上一則

美國可望取代中國 成為德國最大貿易夥伴

延伸閱讀

台積電日本二廠落腳地點曝光 日媒：2月6日將正式發表細節

台積電日本二廠落腳地點曝光 日媒：2月6日將正式發表細節
日本小型訓練機降落衝出跑道 波及大分機場國內線航班

日本小型訓練機降落衝出跑道 波及大分機場國內線航班
中日釣魚台爭議又起 互控驅離進入釣魚台列嶼海域船隻

中日釣魚台爭議又起 互控驅離進入釣魚台列嶼海域船隻
日本女星若林志穗開直播痛訴 遭知名歌手下藥性侵

日本女星若林志穗開直播痛訴 遭知名歌手下藥性侵

熱門新聞

英國鋼琴家卡瓦納(黑衣者)與數名中國人起爭執。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

2024-01-22 14:24
倫敦聖潘克拉斯車站的鋼琴已被圍起禁止彈奏。日前數名中國人與一名英國鋼琴家在此險些衝突。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

2024-01-23 14:08
倫敦車站鋼琴事件中一名女當事人拍攝影片，反擊鋼琴家的說法。（擷自Raddit）

刪影片爭議後續…女當事人反擊 稱英國鋼琴家歧視

2024-01-23 16:35
英國鋼琴演奏家卡瓦納（右1）日前在一處車站直播，卻遇到了幾名拿著五星旗的遊客要求別拍他們，雙方的衝突越演越烈，卡瓦納近日上電視談論此事，並強烈抨擊警方處理的態度。(照片翻攝：X / Byron Wan)

爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

2024-01-23 09:48
銀行員分析很多資產上億的富豪，其實有著幾項特徵。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

銀行員分析「億萬富豪」3大特徵 穿著老土別有意義

2024-01-26 18:46
印度美商Vistex日前舉辦周年紀念活動，不料56歲執行長沙阿和總裁乘坐鐵籠從4.8公尺高處登場時不慎墜落，執行長不治身亡，總裁受到重傷。（取自X）

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

2024-01-20 23:07

超人氣

更多 >
南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦
為綜藝真人秀拚命…沈夢辰腰椎骨斷裂 恐成十級傷殘

為綜藝真人秀拚命…沈夢辰腰椎骨斷裂 恐成十級傷殘
紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜

紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜
華郵：川普若當選 擬對所有中國進口商品課60%關稅

華郵：川普若當選 擬對所有中國進口商品課60%關稅
砸大錢都擋不住川普 海理競選花費高了一倍仍落敗

砸大錢都擋不住川普 海理競選花費高了一倍仍落敗