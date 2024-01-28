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法中建交60年馬克宏籲共求和平 網友：不要再天真了

中央社／ 巴黎28日專電
法國總統馬克宏。(歐新社)
法國總統馬克宏。(歐新社)

1月27日是法國和中華人民共和國建交60年，法國總統馬克宏發布慶賀影片強調「認知雙方存在差異」，盼共同尋求國際和平與穩定。不過，有法國網友認為馬克宏的言論太過「天真」，無視極權政體崛起帶來的風險。

法國總統府昨天下午在社群平台X上傳一段慶祝法中建交60年的影片，寫道「1964年1月27日，戴高樂將軍做了歷史性的決定，和中華人民共和國建立外交關係」。

馬克宏（Emmanuel Macron）在配有簡體中文字幕的影片中說，「兩國對外和彼此間的開放是至關重要的」。

馬克宏在慶祝周年影片裡強調，法國和中國作為聯合國安理會常任理事國，有責任「幫助解決國際危機，特別是為了應對公然違反『國際法』基本原則的問題」，言下之意即為俄烏戰爭與以巴衝突。

他表示：「我深知中國對60年這一特殊周期頗為重視。在認識到我們之間存在差異的同時，我們有責任在1964年確立的宏偉目標基礎上再接再厲，以便能共同尋求更多的方法來建立一種滿足兩國人民需要，並有助於國際和平與穩定的夥伴關係。」

馬克宏也指出，2024將是法中文化旅遊年，預告雙方將在兩國規劃一系列的文化交流、展演活動。

然而影片下方大多留言持反對意見。有網友表示馬克宏言論太過「天真」。@FGondinet說，「不要再天真了。創造我們明日未來的，不是60年前的歷史」。網友@RintintinSteph則寫道，「無視極權政體影響力崛起所帶來的議題和風險...你是一個民主國家的領袖，同時也是法中基金會的青年領袖」。

值得注意的是，中國顯然將法中建交60年週年紀念視為政治宣傳的好時機，在中國官媒以及各種平台上展開一系列的法中紀錄片與報導，透過被戲稱為「中國貓熊」前總理哈發林（Jean-Pierre Raffarin）等人的專訪強調中國重要性。

中國不僅透過新華社等媒體訪問法國親中政治人物，如現任憲法委員會主席暨前總理法畢斯（LaurentFabius），也製作法文紀錄片「超越時代的大智慧、大勇氣—走進戴高樂」，由中國官媒環球電視網（CGTN）於歐洲播出。

法中基金會（FCF）在法畢斯等人的資助下於2013年成立，該基金會與阿里巴巴等企業合作，接近並邀請法國政商菁英加入「青年領袖」計畫加以培育。基金會過去幾年多次遭世界報（Le Monde）與星期日報（JDD）報導，質疑為「中國影響力在法國的據點」。

1964年法國總統戴高樂將軍（Charles de Gaulle）為開闢美蘇兩大陣營之外的不同道路，高舉外交和戰略自主大旗，同年結束與中華民國的關係，承認當時逐漸崛起的中華人民共和國。戴高樂主義如今仍被視為法國外交圭臬，更被中國輿論大力追捧。

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