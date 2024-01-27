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葉門青年運動首次直接攻擊美艦 中東危機雪上加霜

編譯高詣軒／即時報導
美國海軍飛彈驅逐艦卡尼號。路透
美國海軍飛彈驅逐艦卡尼號。路透

葉門叛軍「青年運動」26日先後以反艦飛彈攻擊美軍驅逐艦「卡尼號」和一艘英國油輪。美聯社引述匿名美國官員報導，這是青年運動自去年10月開始襲擊紅海船運以來，美國軍艦首度被鎖定攻擊，使中東和紅海危機進一步升溫。美軍27日隨即還以顏色，攻擊青年運動準備發射的反艦飛彈。青年運動同日指稱，其勢力範圍內的葉門港口被美英兩度空襲。

美國中央司令部聲明，青年運動26日朝在亞丁灣巡弋的卡尼號發射一枚反艦彈道飛彈，卡尼號成功擊落，未造成傷亡或損害。同日晚間，英國商船「馬林魯安達號」遭反艦彈道飛彈攻擊，卡尼號等美國為首聯軍船艦聞訊後馳援。青年運動發言人薩里雖未承認攻擊卡尼號，但提到攻擊懸掛馬紹爾國旗的馬林魯安達號並使之起火。

青年運動經營的馬西拉電視台27日報導，葉門主要石油出口碼頭拉斯伊薩港被美英空襲，但尚未透露相關細節和損害程度。中央司令部則在社群媒體X發文宣布，美軍27日已摧毀青年運動1枚瞄準紅海的反艦飛彈。

美聯社指出，伊朗支持的青年運動如今直接攻擊美國軍艦，是紅海航運危機迄今最劇烈的升級。華府此前一直試圖淡化對青年運動攻擊行徑的措詞，並指稱很難判定青年運動的確切攻擊目標，部分旨在防止以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯自去年10月以來的戰事外溢為區域戰爭。

華府智庫捍衛民主基金會軍事和政治力中心資深主任鮑曼表示，承認26日的襲擊是直接衝美國軍艦而來很重要，儘管試圖淡化相關措詞或回應旨在避免衝突擴大蔓延，卻反而助長青年運動氣焰。此前美國及其盟邦一度暫緩攻擊青年運動的軍火據點數周，但終於展開行動，打擊被視為迫切威脅的青年運動據點。

青年運動自去年即以報復以色列攻擊加薩走廊為由屢屢攻擊紅海船隻，不乏未和以色列有明確連結的船隻遭殃。24日有2艘為美國國務院及五角大廈載貨的美國船隻被青年運動攻擊，迫使護航美艦開火攔截。紅海油輪遇襲事件凸顯原油供應面臨地緣政治風險，使26日國際油價創近兩個月來新高。

以色列 華府 彈道飛彈

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