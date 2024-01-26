我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島男子家藏百隻奇珍異獸 被舉報後遭沒收

裁員潮來臨 這些員工更容易丟飯碗

傳中國敦促伊朗出面 制止葉門叛軍在紅海襲擊商船

記者陳宥菘／即時報導
路透26日引述消息稱，中國官員已要求伊朗官員協助制止葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在紅海襲擊船隻，否則中伊兩國商業關係可能受到影響。（路透）
路透26日引述消息稱，中國官員已要求伊朗官員協助制止葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在紅海襲擊船隻，否則中伊兩國商業關係可能受到影響。（路透）

路透26日引述四名伊朗消息人士和一名熟悉情況的外交官指出，中國官員已要求伊朗官員協助制止葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在紅海襲擊船隻，否則中伊兩國商業關係可能受到影響。

伊朗消息人士稱，北京和德黑蘭近期舉行了幾次會議探討有關中伊貿易和紅海襲擊問題。消息人士並未提供會議舉行的時間及與會者的具體訊息。

一名瞭解會議情況的伊朗官員說，中國官員指出，若中方的利益受到任何形式的損害，將會影響北京與德黑蘭的貿易關係，所以請青年運動保持克制。不過，中方並沒有做出任何具體評論或威脅。

報導指出，中國在過去十年一直是伊朗最大的貿易夥伴，但兩國的貿易關係不平衡。例如中國煉油廠去年購買了伊朗90%以上的原油出口，但伊朗石油僅占中國原油進口量的10%，中國擁有一系列供應商，可以彌補石油短缺。

伊朗消息人士還稱，中國政府已明確表示，如果任何與中國有聯繫的船隻在紅海遭到襲擊，北京會對德黑蘭感到非常失望。

一名伊朗內部人士說，雖然中國對伊朗很重要，但除了青年運動以外，伊朗在加薩、黎巴嫩、敘利亞和伊拉克都有代理人，其地區聯盟和優先事項在其決策中起重要作用。

在此消息傳出之際，中國外交部26日上午宣布，中國外交部長王毅將於26至29日訪問泰國，期間將與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）舉行新一輪會晤。雖未透露談話要點，但華爾街日報25日率先報導稱，雙方預計商討青年運動攻擊紅海航運情事。

以哈衝突爆發後，青年運動頻頻向以色列發射導彈，並攻擊航經紅海的商船，宣稱是為了聲援哈瑪斯和巴勒斯坦人。

這些攻擊迫使許多商船繞道，亞洲和歐洲之間重要的貿易路線受阻，全球貿易為此受到衝擊，運輸和保險成本大大提高。英美兩國在今年初對葉門境內的青年運動開展了軍事打擊，以示威懾。

紅海衝突是中東地區六起涉及伊朗支持的武裝團體的衝突之一。美國指責支持哈馬斯和黎巴嫩真主黨的伊朗試圖將衝突蔓延到整個地區。

一名美國高級官員表示，美國已要求中國利用對伊朗的影響力，說服其遏制青年運動，包括美國國務卿布林肯和國家安全顧問蘇利文本月與中共中聯部長劉建超的談話。

伊朗 石油 蘇利文

上一則

韓國執政黨議員遭中學生襲擊 專家憂模仿犯罪

延伸閱讀

蘇利文將晤王毅 聚焦紅海局勢

蘇利文將晤王毅 聚焦紅海局勢
葉門叛軍大鬧紅海惹怒中國？傳北京施壓伊朗約束「否則危及貿易」

葉門叛軍大鬧紅海惹怒中國？傳北京施壓伊朗約束「否則危及貿易」
蘇利文再會王毅？ 傳二人將在泰國見 聚焦紅海局勢

蘇利文再會王毅？ 傳二人將在泰國見 聚焦紅海局勢
接棒王毅 傳劉建超3月任中國外長 習近平「獵狐行動」關鍵人物

接棒王毅 傳劉建超3月任中國外長 習近平「獵狐行動」關鍵人物

熱門新聞

英國鋼琴家卡瓦納(黑衣者)與數名中國人起爭執。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

2024-01-22 14:24
倫敦聖潘克拉斯車站的鋼琴已被圍起禁止彈奏。日前數名中國人與一名英國鋼琴家在此險些衝突。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

2024-01-23 14:08
印度美商Vistex日前舉辦周年紀念活動，不料56歲執行長沙阿和總裁乘坐鐵籠從4.8公尺高處登場時不慎墜落，執行長不治身亡，總裁受到重傷。（取自X）

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

2024-01-20 23:07
哈利（左）和威廉之間的深深心結很難打開。（路透資料照片）

果真都為了妻子？哈利真正惹怒威廉竟是為這句話

2024-01-19 17:23
倫敦車站鋼琴事件中一名女當事人拍攝影片，反擊鋼琴家的說法。（擷自Raddit）

刪影片爭議後續…女當事人反擊 稱英國鋼琴家歧視

2024-01-23 16:35
英國鋼琴演奏家卡瓦納（右1）日前在一處車站直播，卻遇到了幾名拿著五星旗的遊客要求別拍他們，雙方的衝突越演越烈，卡瓦納近日上電視談論此事，並強烈抨擊警方處理的態度。(照片翻攝：X / Byron Wan)

爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

2024-01-23 09:48

超人氣

更多 >
當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資
對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化
認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果