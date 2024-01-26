傳中國敦促伊朗出面 制止葉門叛軍在紅海襲擊商船

路透26日引述消息稱，中國官員已要求伊朗官員協助制止葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在紅海襲擊船隻，否則中伊兩國商業關係可能受到影響。（路透）

路透26日引述四名伊朗 消息人士和一名熟悉情況的外交官指出，中國官員已要求伊朗官員協助制止葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在紅海襲擊船隻，否則中伊兩國商業關係可能受到影響。

伊朗消息人士稱，北京和德黑蘭近期舉行了幾次會議探討有關中伊貿易和紅海襲擊問題。消息人士並未提供會議舉行的時間及與會者的具體訊息。

一名瞭解會議情況的伊朗官員說，中國官員指出，若中方的利益受到任何形式的損害，將會影響北京與德黑蘭的貿易關係，所以請青年運動保持克制。不過，中方並沒有做出任何具體評論或威脅。

報導指出，中國在過去十年一直是伊朗最大的貿易夥伴，但兩國的貿易關係不平衡。例如中國煉油廠去年購買了伊朗90%以上的原油出口，但伊朗石油 僅占中國原油進口量的10%，中國擁有一系列供應商，可以彌補石油短缺。

伊朗消息人士還稱，中國政府已明確表示，如果任何與中國有聯繫的船隻在紅海遭到襲擊，北京會對德黑蘭感到非常失望。

一名伊朗內部人士說，雖然中國對伊朗很重要，但除了青年運動以外，伊朗在加薩、黎巴嫩、敘利亞和伊拉克都有代理人，其地區聯盟和優先事項在其決策中起重要作用。

在此消息傳出之際，中國外交部26日上午宣布，中國外交部長王毅將於26至29日訪問泰國，期間將與美國國家安全顧問蘇利文 （Jake Sullivan）舉行新一輪會晤。雖未透露談話要點，但華爾街日報25日率先報導稱，雙方預計商討青年運動攻擊紅海航運情事。

以哈衝突爆發後，青年運動頻頻向以色列發射導彈，並攻擊航經紅海的商船，宣稱是為了聲援哈瑪斯和巴勒斯坦人。

這些攻擊迫使許多商船繞道，亞洲和歐洲之間重要的貿易路線受阻，全球貿易為此受到衝擊，運輸和保險成本大大提高。英美兩國在今年初對葉門境內的青年運動開展了軍事打擊，以示威懾。

紅海衝突是中東地區六起涉及伊朗支持的武裝團體的衝突之一。美國指責支持哈馬斯和黎巴嫩真主黨的伊朗試圖將衝突蔓延到整個地區。

一名美國高級官員表示，美國已要求中國利用對伊朗的影響力，說服其遏制青年運動，包括美國國務卿布林肯和國家安全顧問蘇利文本月與中共中聯部長劉建超的談話。