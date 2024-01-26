菲律賓擬定群島海道法 防外國船舶飛機任意通行

圖為菲律賓海軍艦隊去年10月在面向南海的卡朋斯島（Capones）附近舉行聯合演習。（菲律賓海軍提供）中央社

菲律賓眾議院 三讀通過群島海道法案，目前由參議院 審議中。此法旨在菲律賓群島水域建立海上航道，防止外國船舶飛機在此任意通行，以保護菲律賓領土。

菲國眾議院去年12月無異議三讀通過菲律賓群島海道法案（Philippine Archipelagic Sea Lanes Act），提交參議院審議。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）和ABS-CBN新聞網報導，菲國參議院1月24日舉行聽證會，國防部 和外交部支持建立菲律賓群島海上航道，指此舉將保護菲國領土。

菲國外交部長馬納羅（Enrique Manalo）說，若結合運用群島海道法、2016年仲裁裁決及聯合國海洋法公約（UNCLOS），菲律賓將擁有法律依據來爭取主權權利，可對違法者提起強有力的訴訟。

他表示：「我們會有更強有力的基礎，針對任何事件，我們都有具體的法律，例如透過群島海道法，幫助我們在任何違法行為出現時進一步立案。由於這項法律的存在，違法行為侵犯我們的主權。」

國防部次長馬德里亞加（Ignacio Madriaga）說，建立海上航道至關重要，未建立群島海道甚至可能對菲律賓不利。

他表示，如果沒有專門為軍機和外國軍艦指定海上航道，任何外國軍用船隻和飛機都可以通過菲律賓的內水或群島海道，而且他們有藉口。中國就曾說過：「（菲律賓）沒有指定的群島海道可供我們通過。」

根據眾議院通過的法案，菲國總統將可指定適合外國船舶和飛機快速通過其群島水域和鄰接領海的群島海道和飛行航道座標，並授權總統替換或新增海上航道。

此法案還規定外國船舶和飛機行使群島海道通行權，通過菲律賓既定海上航道和鄰接群島水域的權利與義務，以及違反相關規定的罰則。