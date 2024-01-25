阿航事件後 巴拿馬航空搶先復飛737 MAX 9型客機

巴拿馬航空宣布復飛737 MAX 9型客機。(美聯社)

巴拿馬航空公司25日發布公告說，將從當天起逐步復飛旗下21架波音737 MAX 9型客機。據FlightRadar24報導，巴拿馬航空一架飛機於周四從巴拿馬城起飛，飛往巴西 聖保羅，成為第一架恢復運營的 737 MAX 9飛機。

巴拿馬航空表示，將在「最高安全標準」下恢復運營737 MAX 9型客機。巴拿馬航空說，將從25日起逐步恢復此前受737 MAX 9型客機停飛影響的航班，預計將於28日完全恢復，公司會繼續為受影響的乘客提供免費改簽、退票等服務，

巴拿馬航空6日宣布暫時停飛波音737 MAX 9型客機，並開始對該型號客機進行技術檢查，原本預計能在24小時內復飛，但隨後多次延長停飛期限。巴拿馬航空16日發布公告說，停飛影響了公司每天五分之一的航班，數千名乘客因此受到影響。

1月5日，阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客機在空中發生事故，機艙側面一處門塞（內嵌式應急門）脫落，飛機隨即緊急降落。聯邦航空管理局6日下令暫時停飛由美國的航空公司運營或在美國境內運營的波音737 MAX 9型客機，以對該機型進行安全檢查。隨後全球多家監管機構和航空公司也宣布停飛該型號飛機。