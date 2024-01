泰國驚見幼獅搭豪車兜風 飼主違法恐吃牢飯與罰款

網路近日瘋傳一支影片顯示,有人拍到一隻上了鎖鍊的幼獅坐在一輛白色敞篷賓利(Bentley)後座,在泰國觀光 勝地芭達雅街頭兜風。有關單位證實這頭幼獅是合法飼養,但飼主違反了其他法律,可能面對坐牢與罰款。

BBC與泰國公共電視台報導,泰國法律規定個人可以申請飼養獅子的許可,但不能帶到公共場所。不過,從社群媒體瘋傳的影片可見,這頭幼獅似乎正在欣賞風景,從旁經過的摩托車騎士與汽車司機看了一眼,彷彿牠就是一隻普通的家養寵物。

Viral video of the day:



A person - probably from Bangladesh - chauffeurs a four-month-old lion through the middle of Pattaya in a rented Bentley convertible.



How sick is this?

Keeping a lion as a pet is cruel!



Vid. cr.: Pierre-Alexandre / T-Tok

