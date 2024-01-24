俄指烏擊落戰俘飛機釀74死 澤倫斯基反控俄玩弄生命、籲國際調查

俄羅斯一架伊留申Il-76型運輸機當地時間24日上午在毗鄰烏克蘭邊境的貝爾哥羅德州境內墜毀釀74死。（路透）

俄羅斯 一架伊留申Il-76型（Ilyushin II-76）運輸機於當地時間24日上午在毗鄰烏克蘭 邊境的貝爾哥羅德州 境內墜毀，俄方宣稱，機上當時載有74人，包括將用於交換的65名烏克蘭戰俘、6名機組員和3名護送人員，所有人員全部罹難。俄羅斯國防部指控烏軍擊落這架飛機，烏克蘭則反控俄國故意危及戰俘生命，依然未證實或否認俄方說法。

BBC等報導，俄羅斯表示，當時機上載有65名烏軍被俘人員，原計畫將他們運至別爾哥羅德州進行換俘。

烏克蘭國防部情報總局承認俄烏雙方當天準備交換被關押人員，但換囚行動沒有進行，未掌握遇襲運輸機上的人員身分和人數等資訊。情報總局又指烏方未獲告知需要在指定時間確保別爾哥羅德市周邊地區空域的安全，表明俄羅斯蓄意採取行動，威脅戰俘生命和安全。

烏克蘭總統澤倫斯基在當地時間24日夜間發布視訊談話強調，烏克蘭將堅持對俄羅斯別爾哥羅德州伊留申Il-76運輸機墜機事件進行國際調查。

澤倫斯基在談話中並沒有證實或否認俄羅斯的指控，但表示飛機是在俄羅斯境內墜落的，烏方對此無法控制，需要找出更多事實。他表示，「顯然，俄羅斯人正在玩弄烏克蘭囚犯的生命、他們親屬的感情以及我們社會的情緒。」

《烏克蘭真理報》網站則引述烏克蘭總參謀部的消息說，這架飛機當時運輸俄羅斯S-300防空系統的飛彈，而非戰俘。目前無法獨立核實該消息。