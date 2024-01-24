在紅海遇襲 2艘載美國防物資船隻在美軍護航下掉頭急撤

馬士基旗下子公司兩艘載有美國防物資船隻，在紅海遇襲，在美軍護航下掉頭急撤。圖為馬士基貨櫃輪的資料照片。（路透）

彭博資訊報導，在一艘海軍護航艦攔截來自附近的飛彈襲擊之後，馬士基（Maersk）兩艘載有美國政府貨物的貨櫃貨輪在進入紅海南部後掉頭撤回。

馬士基在聲明中說，未遂襲擊發生在周三，當時兩艘貨輪正由美國海軍護航。這家丹麥航運巨頭立即暫停其所有附屬公司在該地區的過航，包括控制這兩艘懸掛美國國旗輪船的子公司。

葉門的青年運動組織（胡塞武裝組織）曾表示，他們將襲擊與美國、英國和以色列利益相關的船隻。

馬士基在電子郵件聲明中表示，馬士基底特律號和馬士基切薩皮克號本來要通過曼德海峽。

馬士基說：「在途中兩艘輪船都報告說在附近發生爆炸，美國海軍也攔截了多枚拋射物。」「船員、船舶和貨物安全無恙。」

馬士基說，美國海軍讓這兩艘船掉頭，並護送返回亞丁灣。兩艘船由馬士基的美國子公司馬士基航運有限公司運營。

美國中央司令部在聲明中說，「伊朗 支持的胡塞恐怖分子」從其控制的葉門地區向馬士基底特律號發射了三枚反艦彈道飛彈 ；一枚飛彈落入海中，另外兩枚被飛彈驅逐艦Gravely號擊落，沒有人員傷亡或損壞的報告。

相比之下，胡塞武裝發布聲明說，在和保護兩艘美國商船的「多艘美國軍艦」持續兩個多小時的衝突中，他們「直接擊中了一艘美國船隻」。

馬士基表示，這些船隻載有屬於美國國防部 和運輸部以及其他美國政府機構的貨物，因此「獲得美國海軍保護以通過海峽」。