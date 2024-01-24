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北韓發射巡弋飛彈 南韓防長嚴厲譴責

中央社首爾24日綜合外電報導

南韓軍方表示，北韓今天朝西部海域發射多枚巡弋飛彈。南韓國防部長申源湜譴責北韓此舉是對南韓的嚴重威脅。

法新社報導，北韓在新的一年加速武器測試，包括測試所謂的「水下核武系統」和固態燃料極音速彈道飛彈

南韓合同參謀本部在聲明中表示：「今天上午7時左右，我軍發現北韓朝黃海發射多枚巡弋飛彈。南韓和美國情報當局正在仔細分析飛彈的詳細資訊。」

聯合國目前禁止北韓發射彈道飛彈，但不包括試射巡弋飛彈。

巡弋飛彈往往是由噴射推進，飛行高度比更先進的彈道飛彈要低，這使得它們更難被發現和攔截。

根據南韓海軍，北韓這次發射正值南韓「鑑於與北韓的嚴峻安全局勢」，在東岸進行為期10天的特種部隊滲透演習，演習將持續到25日。

路透報導，南韓國防部長申源湜譴責北韓這次發射是對南韓的嚴重威脅。

申源湜前往部署F-35匿蹤戰機的忠清北道清州空軍第17戰鬥機聯隊慰問官兵時還說，倘若平壤開啟戰端，北韓領導人的政權將面臨垮台。

申源湜說：「如果金正恩做出發動戰爭的最壞選擇，你們要作為守護南韓的無形力量，成為盡快清除敵方領導層的先鋒隊。」

南韓 北韓 彈道飛彈

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