入冬最強寒流侵襲 日本岐阜及滋賀降雪破紀錄

日本中部岐阜縣大垣市24日大雪導致交通癱瘓。歐新社

日本 受到本季入冬以來最強寒流以及冬季氣壓分布影響，以靠日本海側為主的地區持續降雪，其中在岐阜縣及滋賀縣都降下破紀錄大雪，並對當地交通造成嚴重影響。

JR東海公司表示，由於滋賀縣米原市附近積雪，造成東海道新幹線從今天首班列車開始，在名古屋站到新大阪站間部分路段實施雙向減速行駛。截至下午1時30分止，從名古屋站發車前往東京站的「希望號」列車已出現最多1小時3分鐘的誤點。

名神高速公路岐阜縣關原路段發生眾多車輛受困逾6小時的情況，雙向受困車流分別長達5.5公里及6.5公里，至今仍未排除。首相岸田文雄 指示「人命第一」全力救援，陸上自衛隊將派遣約350名隊員馳援。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳持續呼籲民眾嚴防大雪對交通帶來的重大影響，並盡量避免非必要及非緊急的外出行程。

氣象廳表示，截至今天下午1時止的6小時降雪量，岐阜縣關原町達到49公分、滋賀縣米原市40公分，雙雙突破當地觀測史上最高紀錄。兵庫縣香美町的兔和野高原降雪也達到31公分，創下當地歷年1月新高。

另外，一直到今天中午過後為止，氣象廳相繼針對福井縣與滋賀縣發布「有關顯著大雪氣象情報」。

近畿及東海地方等地降雪增強，截至下午4時止的3小時降雪量，京都府舞鶴市及鳥取縣鳥取市同為12公分、福島縣天榮村為9公分、兵庫縣豐岡市及島根縣邑南町同為8公分。

東日本及西日本靠日本海側地區直到明天都會持續降下大雪，就連平常降雪不多的東海、近畿、四國及九州地區的平地都有積雪的可能性。

目前預測，截至明天中午止的24小時降雪量，新潟縣將達80公分、近畿及東北地方70公分、北陸及關東甲信地方60公分、北海道50公分、四國8公分。