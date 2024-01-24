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加拿大通勤機飛往鑽石礦場失事 至少6人罹難

中央社渥太華24日綜合外電報導
一架載運工人前往加拿大冰冷遠北地區力拓集團鑽石礦場的小型通勤飛機，昨天在起飛不久後墜毀。圖為力拓集團（Rio Tinto）標識示意圖。（路透）
一架載運工人前往加拿大冰冷遠北地區力拓集團鑽石礦場的小型通勤飛機，昨天在起飛不久後墜毀。圖為力拓集團（Rio Tinto）標識示意圖。（路透）

一架載運工人前往加拿大冰冷遠北地區力拓集團（Rio Tinto）鑽石礦場的小型通勤飛機，昨天在起飛不久後墜毀。法新社指出，6人因而喪生。

澳洲礦業巨頭力拓表示，一架「載有一些我們的員工」、飛往戴艾維克（Diavik）鑽石礦區的飛機墜毀，「造成人員傷亡」。

根據航空界一名消息來源人士，有1人倖存。這名人士未獲授權向媒體發言，因此不願公開身分。

路透社報導，目前尚不清楚機上有多少人，但擁有這架飛機的西北航空租賃公司（Northwestern Air Lease）在其網站上表示，旗下有兩種英國航太系統公司（BAE）捷流型客機（Jetstream）類型的機隊，每架均可搭載19名乘客。

安大略省（Ontario）翠登（Trenton）聯合救援協調中心（Joint Rescue Coordination Centre）表示，這架飛機於當地時間上午8時50分左右從史密斯堡（Fort Smith）起飛後不久便失聯。

史密斯堡位於西北地方（Northwest Territories）首府黃刀鎮（Yellowknife）西南方320公里。

路透社報導，力拓執行長施陶斯霍爾姆（Jakob Stausholm）發表聲明表示，公司對這起墜毀事故感到悲痛。他說：「我們正與當局密切合作，並將竭盡所能協助他們查明緣由。」

加拿大交通安全局（Canadian Transportation Safety Board）表示，已派出一組調查人員調查這起事故，並正在蒐集資訊。

加拿大 澳洲 航太

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