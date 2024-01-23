澳外長黃英賢：吐瓦魯若與台斷交改承認中國 澳不會干涉

吐瓦魯首都富納富提的鳥瞰圖，城市周遭已被海洋包圍。（觀察者網資料圖）

在諾魯 與台灣斷交後，南太平洋另一台灣邦交國吐瓦魯也傳出不穩的消息。諾魯、吐瓦魯兩個南太島國，一直被視為屬於澳洲 的「勢力範圍」。澳洲外長黃英賢23日表示，如果吐瓦魯決定同中華民國（台灣）斷交並承認中華人 民共和國，澳洲不會干涉，因為這是吐瓦魯自身所作出的一個「主權決定」（sovereign decision）。

陸媒觀察者網引述彭博當地時間23日報導，對於近期傳出吐瓦魯可能效仿諾魯的消息，黃英賢當天在坎培拉舉行的一場新聞記者會上說，吐瓦魯的外交政策是這個南太平洋島國自己的事情，任何有關決定「都不是我們會干預的事情」。她說，這是吐瓦魯的主權決定，也是我們的主權決定。

報導稱，歷史上，許多太平洋島國都與澳洲關係密切，彭博也介紹了吐瓦魯同澳洲之間的關係。去年11月，澳大利亞同吐瓦魯簽署了一項「歷史性協定」，該協定賦予澳洲在吐瓦魯防務和安全決策中更大的發言權，而作為回報，澳洲則為吐瓦魯公民提供了更好的移民通道。

報導聲稱，在面對到中國在該地區的影響力，當時這項協議被澳大利亞政府視為是一次「重大勝利」，以求鞏固其在太平洋地區的影響力。

此前，諾魯政府1月15日在其臉書官方帳號上宣布，諾魯將與台灣斷絕外交關係，並承認中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府。16日，諾魯共和國議會通過決議，決定同中華人民共和國恢復全面外交關係。

在諾魯與台灣斷交後，吐瓦魯也傳出與台灣邦交不穩，吐瓦魯即將舉行大選，吐國國內傳出可能會在大選之後跟進諾魯，承認中華人民共和國，與台斷交。不過，台灣外交部長吳釗燮表示，台灣與吐瓦魯「邦誼穩固」。