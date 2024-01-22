紙漿大國地價高漲 巴西警告產品價格將水漲船高

巴西近年地價飆漲，紙漿價格預計隨之增高。圖為巴西一處尤加利樹農場。(美聯社)

由於近年當地地價飆漲，全球最大紙漿出口國巴西 的紙漿廠，正準備調漲產品價格。

由於全球對南美洲紙漿需求增加，紙漿廠積極擴充當地樹木種植的數量和區域，進一步擾動巴西農牧業和林業對於生產用地的競爭。

巴西紙漿大廠Suzano執行長沙卡（Walter Schalka）受訪時表示，紙漿工廠面臨來自其他農產品廠商的競爭，公司因此開始拓展種植尤加利樹的新疆 界。他說，未來十年紙漿價格將上漲；巴西農業成長快速，科技也加速如大豆和玉米等農產品進入原屬紙漿的競爭場域。

因全球有愈來愈多人使用南美洲生產的紙漿，需求日益增加。此地以尤加利樹為基本原料的紙漿產品，正逐漸打入原本由北美樹種所生產的高級紙漿主導的產品市場，如具備吸水力的尿布。如今巴西已是全球最大紙漿出口國。

Suzano資料顯示，過去五年巴西地價上漲62%，將同時期木材價格推升至近兩倍。Suzano預計持續每日栽種120萬株尤加利樹，是史上最有野心的計畫。公司同時也在原本不是用來種樹的地區，物色新的種植地。

Suzano的策略可能造成當地尤加利樹農場的騷動，和近期在南馬托格羅索州（Mato Grosso do Sul）的情況相同。位於巴西中西部的南馬托格羅索州以畜牧業為名，現有兩座紙漿廠，Suzano的新廠也預計最早於6月開始運作。