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拜登：內唐亞胡未拒絕兩國方案 內唐亞胡：沒有巴勒斯坦建國空間

編譯盧思綸／即時報導
以色列總理內唐亞胡堅持戰後維持對加薩的控制，打臉拜登稱有信心實現巴勒斯坦獨立建國可能。（路透）
以色列總理內唐亞胡堅持戰後維持對加薩的控制，打臉拜登稱有信心實現巴勒斯坦獨立建國可能。（路透）

英國衛報報導，繼以色列總理內唐亞胡先前警告將排除巴勒斯坦獨立建國的可能後，睽違將近一個月，美國總統拜登和內唐亞胡19日再度通話，結束後拜登稱內唐亞胡未對各種形式的兩國方案一概拒絕，有信心在內唐亞胡執政下實現兩國方案，隨後內唐亞胡辦公室卻發稿打臉，表明戰後沒有讓巴勒斯坦建立主權國家的空間，顯見一通電話、各自表述。

內唐亞胡辦公室聲明，「總理內唐亞胡在通話中向總統拜登重申其原則，在哈瑪斯被殲滅以後，以色列必須維持對加薩的安全控制，確保該地區不再對以色列構成威脅，而此一要求和巴勒斯坦建國的主張相互牴觸。」

先前內唐亞胡曾在記者會上表示，以巴衝突落幕後，以色列維持對加薩和約旦河西岸的控制「是必要條件」，「這和主權原則相衝突，但又能如何？」

面對國內和國際社會譴責聲浪持續高漲，內唐亞胡依舊以國家安全為由堅持對加薩全境的控制，進一步加深英美等西方盟友的分歧。

美國政府自以巴衝突以來反覆強調，建立獨立的巴勒斯坦國家是重建加薩和長期維持以色列國安的唯一辦法。

同樣支持兩國方案的英國，其影子外交大臣拉米（David Lammy）也對內唐亞胡表示強烈譴責，「以色列總理拒絕巴勒斯坦建國，在倫理和實務上都是錯誤的，同時危害了巴勒斯坦人和以色列人的利益。」英國政府描述對內唐亞胡的評論「感到失望」。

以色列 巴勒斯坦 加薩

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