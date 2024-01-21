「想回家嗎？」以色列空投傳單 要巴勒斯坦人幫忙找人質

以色列群眾20日在特拉維夫手舉被哈瑪斯挾持的人質照片，要求哈瑪斯釋放人質。（美聯社）

以色列 持續轟炸加薩 走廊各大目標，造成大量死傷。同時間，以國飛機在加薩南部空投傳單，呼籲在當地避戰火的巴勒斯坦人協助找出遭「哈瑪斯 」挾持的人質。

綜合法新社和路透報導，以哈在加薩走廊的戰爭砲火隆隆。加薩衛生部門通報，過去24小時有至少165人喪生，是19日數據的兩倍。

加薩衛生部門表示，加薩（Gaza）南部靠近埃及邊界的拉法（Rafah），至少5人在一場「鎖定民用車輛」的攻擊中喪生。

以色列1月初表示，他們已瓦解巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩北部的指揮結構，當地只剩零星戰士。以方作戰重心因此轉移，目前正向南推進。

然而，哈瑪斯通報在加薩北部有激烈戰鬥；而以色列軍方表示，部隊在海、空支援下，正襲擊整個加薩走廊的武裝基礎設施。

哈瑪斯去年10月對以色列發動史無前例的血腥攻擊，造成約1140人喪命，當中大部分是平民，並擄走253名民眾到加薩當人質。

以色列隨後對哈瑪斯控制的加薩猛轟，並矢言殲滅哈瑪斯。根據加薩衛生部門說法，當地迄今至少有2萬4927人死亡，其中大部分是女性及兒童。

以色列陸海空攻勢下，這場打了超過百日的戰爭已導致加薩絕大部分地區成了廢墟，境內230萬人大多流離失所，許多人被迫多次遷移並在以帳篷為家。

以色列今天在加薩南部拉法空投傳單，上面印有33名人質的照片外，還以阿拉伯文書寫他們的名字。傳單敦促在當地尋求庇護的100多萬巴勒斯坦人協助找人，寫說：「各位想回家嗎？如果你認出傳單上的人，請撥電話。」

加薩北部一位居民說，以色列「遭遇抵抗，找不到人質，才會請當地（巴勒斯坦）民眾幫忙」。這位居民呼籲以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）結束戰爭，「你的人民就能回家」。