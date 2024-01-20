美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

印度美商Vistex日前舉辦周年紀念活動，不料56歲執行長沙阿和總裁乘坐鐵籠從4.8公尺高處登場時不慎墜落，執行長不治身亡，總裁受到重傷。（取自X）

英國每日郵報報導，印度 一家美國科技公司日前舉辦周年紀念活動，不料執行長和總裁乘坐鐵籠從天而降表演時，鐵鏈突然斷裂，兩人在眾目睽睽下從超過4.5公尺的高處墜落，執行長搶救後宣告不治，總裁受到重傷仍在治療中，而場下員工也正好拍下令人頭皮發麻的驚悚一刻。

整起墜落事故發生在印度中部海德拉巴（Hyderabad），當時美商科技軟體公司Vistex正在舉辦25周年紀念活動，56歲執行長沙阿（Sanjay Shah）和總裁達特拉（Raju Datla）乘坐鐵籠從舞台上方下降，一邊吶喊要觀眾熱情鼓掌，沒想到懸吊籠子的其中一條鐵鏈突然斷裂，導致兩人從15英尺（將近4.8公尺）的高處直接摔落在水泥舞台。

Tragedy Strikes #Vistex Silver Jubilee: CEO #SanjayShah dies, president injured as iron cage collapses at celebrations pic.twitter.com/vVwk11X0Wz — The Times Of India (@timesofindia) 2024年1月20日

目睹悲劇發生的員工表示沙阿和達特拉負責開場表演，本該為紀念活動揭開序幕。影片可見當時台下特效火花四射，員工熱情歡呼，不料下一秒便發生悲劇。

沙阿1999年創立Vistex，至今在全球擁有20家分公司，旗下超過2000名員工。

印度美商Vistex日前舉辦周年紀念活動，不料56歲執行長沙阿（圖）和總裁乘坐鐵籠從4.8公尺高處登場時不慎墜落，執行長不治身亡，總裁受到重傷。（取自X）

消息指出，沙阿是一位慈善家，過去成立Vistex基金會，為健康、教育和基本需求領域的非營利組織提供資金。如今意外身亡，徒留妻子和兩個女兒，令人唏噓。