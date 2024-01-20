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路透：伊朗、真主黨派指揮官坐鎮葉門 助青年運動襲擊船舶

編譯盧思綸／即時報導
路透報導，伊朗政府派指揮官前往葉門協助坐鎮青年運動針對紅海的攻擊行動。圖為青年運動武裝分子。(歐新社)
路透報導，伊朗政府派指揮官前往葉門協助坐鎮青年運動針對紅海的攻擊行動。圖為青年運動武裝分子。(歐新社)

路透報導，至少六名消息人士透露，伊朗伊斯蘭革命衛隊和黎巴嫩民兵組織真主黨派遣指揮官親赴葉門坐鎮青年運動的紅海攻擊行動，同時提供軍備武器和軍事訓練，呼應華府去年底對德黑蘭的指控；對此伊朗外交部及青年運動均再三否認。

四名中東地區及兩名伊朗消息人士表示，伊朗政府不僅對青年運動提供先進無人機、反艦飛彈、精準打擊飛彈和中程飛彈，革命衛隊指揮官和顧問還提供專門技能、數據和情報等，確定每天通過紅海的數十艘船舶是前往以色列且屬於青年運動的目標。

一名伊朗內部人士爆料，「革命衛隊長期協助青年運動進行（使用先進武器的）武裝訓練」，「一批青年運動武裝份子上月才前往伊朗中部革命衛隊的軍事基地受訓，熟悉新技術和使用飛彈」。

另一人透露，不止一名的伊朗指揮官親自前往葉門，在首都沙那（Sanaa）設立指揮中心，親自坐鎮紅海攻擊行動。

華府去年底才直接點名伊朗協助青年運動策畫攻擊行動。

對此，伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）在每周記者會上反覆否認德黑蘭涉入紅海襲擊行動；革命衛隊則未回應置評。

青年運動發言人阿布杜沙蘭（Mohammed Abdulsalam）否認伊朗或真主黨協助行動。

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