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全球最大冰山向北漂移 專家：恐逐漸消融

中央社巴黎20日綜合外電報導
全球最大冰山A23a正向北漂移。路透
全球最大冰山A23a正向北漂移。路透

全球最大冰山A23a正向北漂移，在被困於南極海底30年後，這可能是它最後的旅程。這座齒狀冰山面積近4000平方公里，相當於台灣的南投縣大小。

法新社報導，A23a約含有一兆噸淡水，可能會在移動途中融化流入海洋。這座部分地方厚達400公尺的冰山目前正在象島（Elephant Island）和南奧克尼群島（South Orkney Islands）間漂流。

A23a於1986年從南極洲西部的菲爾希納龍尼冰棚（Filchner-Ronne Ice Shelf）崩解，成為世界上最古老且最大的冰山。

隨著探險船隻近日靠近這座冰山，巨大的裂縫和冰山邊緣形成的美麗藍色拱形結構漸漸映入眼簾。探險隊隊長史特羅恩（Ian Strachan）說，高達4公尺高的巨浪「猛擊」、「敲打」冰山壁，敲下一些冰塊，還使一些拱形結構坍塌。

科學研究組織英國南極勘測（British Antarctic Survey）專家佛萊明（Andrew Fleming）告訴法新社，他在2020年透過衛星影像看到這座冰山在「晃動」。

原本卡在海底的A23a去年底脫身，開始向北漂流。

A23a移動路線與先前的大冰山A68和A76大致相同，沿著威德爾海（Weddell Sea）一條被稱為「冰山巷」（iceberg alley）的路徑，經過南極半島（Antarctica Peninsula）東側。

探險船上的首席科學家梅傑斯（Andrew Meijers）表示，隨著冰山進入南冰洋（Southern Ocean），溫暖的海水和更大的海浪將開始將冰山打碎。

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