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日本石川強震逾3萬棟屋舍毀損 政府組合屋供不應求

中央社東京20日專電
日本石川縣元旦發生強震，造成232人罹難，毀損的屋舍逾3萬棟。（美聯社）
日本石川縣元旦發生強震，造成232人罹難，毀損的屋舍逾3萬棟。（美聯社）

日本石川縣元旦發生強震，造成232人罹難，毀損的屋舍逾3萬棟；申請入住組合屋的人很多，房舍供不應求。石川縣知事馳浩今天到災區視察，表示尚未掌握災情全貌。

馳浩今天到縣內的穴水町、能登町災區視察後對媒體表示，解決停水問題及建組合屋是當務之急。對於屋舍毀損一事，他說，還沒掌握災情全貌，受損棟數有待市町調查，究竟需要建多少組合屋，這與其他基礎設施的整備有直接關連。

「朝日新聞」報導，石川縣今天表示，截至今天下午2時，縣內受強震影響毀損的屋舍有3萬1670棟，輪島市有870棟，這是輪島市毀損屋舍數字首度被計入。之前石川縣政府公布重災區輪島市與珠洲市的損毀屋舍僅說「多數」。

石川縣府尚未完全掌握輪島市及珠洲市的災情，受毀損的屋舍棟數勢必再增。縣府積極開始建設應急的組合屋，但面臨土地不夠、業者不足的難題。

石川縣府已動工建組合屋，包括輪島市76戶、珠洲市90戶、能登町66戶、穴水町15戶，共247戶。今天穴水町及七尾市共有91戶開始施工。

組合屋供不應求，馳浩對媒體表示，即使土地問題解決，還面臨缺工問題。很多工人住在金澤市，到（重災區）奧能登需要幾個小時，為了縮短交通時間，正考慮設立人員與物資的中繼點。

日本石川縣能登半島1月1日下午發生最大震度7級地震，石川縣政府表示，截至今天下午2時，共232人罹難，另外至少有1169人受到輕重傷、22人失聯。

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