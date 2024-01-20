我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技業華人遭裁員 邊開Uber邊找工作走出陰影

美國單身擁房者 女比男多了270萬棟

紅海局勢動盪...船員若行經可領2倍日薪 須滿足一條件

編譯洪啟原／綜合外電
一些重要組織紛紛警告說，在紅海商船遇襲後，船隻穿越紅海部分地區仍太危險，導致許多船隻避開紅海。路透
一些重要組織紛紛警告說，在紅海商船遇襲後，船隻穿越紅海部分地區仍太危險，導致許多船隻避開紅海。路透

代表全球逾2萬名船員的大型航海人員工會Nautilus國際公司表示，若有船員待在與英、美兩國有關聯的船隻上，他們行經紅海最危險地區的期間，將獲得兩倍日薪，也能選擇在抵達紅海風險最高的地區前就上岸。

彭博資訊報導，由Nautilus、英國航運商會（UK Chamber of Shipping），以及英國鐵路、海路和公路運輸工會（RMT）組成的戰爭行動區域委員會（WOAC）開會討論後，達成這項協議。Nautilus也說，這項協議自19日起實施，從之前建議只保障與以色列有關聯船隻的船員，進一步擴大適用範圍，目前適用於與英、美兩國有關聯的船隻。

在葉門叛軍「青年運動」（或譯胡塞組織）對紅海商船的威脅升高後，WOAC隨即提出相關建議。胡塞組織聲稱所有在紅海地區的英國和美國資產，都是他們合法攻擊的目標。

一些重要組織紛紛警告說，在紅海商船遇襲後，船隻穿越紅海部分地區仍太危險，導致許多船隻改道避開紅海。Nautilus專業技術部主管艾普頓說：「船員的人身安全必須置於商業利益之前。這是大受業界歡迎的舉措，我們樂見工會和政府部門達成協議。」

丹麥船運業在去年12月也採取類似的讓步行動，提供危險津貼給船員。

以色列

上一則

敘利亞大馬士革疑遭以空襲 伊朗革命衛隊4軍事顧問喪命

延伸閱讀

洛杉磯時報傳裁員 工會一日罷工抗議

洛杉磯時報傳裁員 工會一日罷工抗議
美軍對葉門叛軍發動新一輪攻擊 鎖定飛彈發射器

美軍對葉門叛軍發動新一輪攻擊 鎖定飛彈發射器
紅海航運危機船班延誤成本上升 中國出口商叫苦

紅海航運危機船班延誤成本上升 中國出口商叫苦
俄媒：葉門叛軍高官稱 中、俄船隻可安全通過紅海

俄媒：葉門叛軍高官稱 中、俄船隻可安全通過紅海

熱門新聞

凱特剛剛成功做好腸胃手術，接下來將住院兩周左右。（路透資料照片）

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

2024-01-18 05:23
紐西蘭名列全球第二安全國家。（新華社）

第三次世界大戰爆發「哪裡最安全」？英媒盤點這12個國家

2024-01-19 04:32
哈利（左）和威廉之間的深深心結很難打開。（路透資料照片）

果真都為了妻子？哈利真正惹怒威廉竟是為這句話

2024-01-19 17:23
香料航空一名男乘客受困廁所，空服員塞進這張紙條安撫他。(截取自X@ShivAroor)

飛機廁所門故障 男子受困一個多小時 空服員塞紙條安撫

2024-01-17 10:08
德國國防部一份機密文件顯示，俄羅斯總統普亭明年恐對北約發動第三次世界大戰。(歐新社)

德國防部機密文件外洩 曝普亭明年5月恐發動「第三次世界大戰」

2024-01-16 00:26
英國肯辛頓宮17日宣布，威廉王子的妻子凱特已在倫敦動了腹部手術，將在醫院住院兩周。資料照片。美聯社

英國凱特王妃動腹部手術 將住院兩周

2024-01-17 10:01

超人氣

更多 >
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元
矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法
台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了