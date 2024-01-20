紅海局勢動盪...船員若行經可領2倍日薪 須滿足一條件

一些重要組織紛紛警告說，在紅海商船遇襲後，船隻穿越紅海部分地區仍太危險，導致許多船隻避開紅海。路透

代表全球逾2萬名船員的大型航海人員工會Nautilus國際公司表示，若有船員待在與英、美兩國有關聯的船隻上，他們行經紅海最危險地區的期間，將獲得兩倍日薪，也能選擇在抵達紅海風險最高的地區前就上岸。

彭博資訊報導，由Nautilus、英國航運商會（UK Chamber of Shipping），以及英國鐵路、海路和公路運輸工會（RMT）組成的戰爭行動區域委員會（WOAC）開會討論後，達成這項協議。Nautilus也說，這項協議自19日起實施，從之前建議只保障與以色列 有關聯船隻的船員，進一步擴大適用範圍，目前適用於與英、美兩國有關聯的船隻。

在葉門叛軍「青年運動」（或譯胡塞組織）對紅海商船的威脅升高後，WOAC隨即提出相關建議。胡塞組織聲稱所有在紅海地區的英國和美國資產，都是他們合法攻擊的目標。

一些重要組織紛紛警告說，在紅海商船遇襲後，船隻穿越紅海部分地區仍太危險，導致許多船隻改道避開紅海。Nautilus專業技術部主管艾普頓說：「船員的人身安全必須置於商業利益之前。這是大受業界歡迎的舉措，我們樂見工會和政府部門達成協議。」

丹麥船運業在去年12月也採取類似的讓步行動，提供危險津貼給船員。