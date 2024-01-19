日登月成功 躋身全球第5國

圖為日本宇宙航空研究開發機構，20日直播暱稱為「月球狙擊手」的小型無人探測器SLIM登月畫面。美聯社

歷經兩次嘗試失敗後，日本 20日約零點（美東時間19日上午10點）再挑戰精準登陸月球表面，以探尋月球起源證據，這次終於成功躋身全球第五個登月國家。

日本去年9月以三菱重工及日本宇宙航空研究開發機構（ＪＡＸＡ）合力研發的Ｈ２Ａ火箭，發射暱稱為「月球狙擊手」的小型無人探測器ＳＬＩＭ，同年12月25日已進入月球軌道，力拚繼蘇聯、美國、中國大陸和印度後，達成月球軟著陸壯舉。

ＳＬＩＭ自20日約零點起從距離月面約十五公里的高度減速下降，並於約20分鐘成功著陸，ＪＡＸＡ已接受其從月球發出的信號。其鎖定的降落位置距目標一百公尺內，已遠比過去動輒數公里的降落範圍縮小很多。降落目標地點靠近月球赤道南側「酒海」的希奧利隕石坑，據信該坑洞表面可接觸到月球地函。

ＳＬＩＭ預定在降落前釋放ＪＡＸＡ和日本知名玩具商多美合作開發的球形探測器ＳＯＲＡ–Ｑ，其大小近似棒球，可用蝴蝶行進和爬行行進等方式移動，拍攝周邊環境及著陸後的ＳＬＩＭ，精準勘探月面。

針對目標著陸區，日本東京大學副教授諸田智克說，該處暴露的岩石對尋找月球和地球起源至關重要。ＪＡＸＡ曾在小行星完成精準降落，但月球重力較大、難度也較高，要使登陸器降落在遍布岩石的區域，精準操控至關重要。

華盛頓郵報 報導，ＳＬＩＭ蒐集的資料亦將提供美國太空人 登月計畫「阿提米絲」使用，該計畫希望在月球建立永續據點。日本登月任務已兩度失利。