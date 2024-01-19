我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國經濟麻煩大 克魯曼：恐禍延全球 勿幸災樂禍

矽谷華裔谷歌工程師命案 男方被重罪起訴

日登月成功 躋身全球第5國

編譯莊瑞萌、高詣軒／即時報導
圖為日本宇宙航空研究開發機構，20日直播暱稱為「月球狙擊手」的小型無人探測器SLIM登月畫面。美聯社
圖為日本宇宙航空研究開發機構，20日直播暱稱為「月球狙擊手」的小型無人探測器SLIM登月畫面。美聯社

歷經兩次嘗試失敗後，日本20日約零點（美東時間19日上午10點）再挑戰精準登陸月球表面，以探尋月球起源證據，這次終於成功躋身全球第五個登月國家。

日本去年9月以三菱重工及日本宇宙航空研究開發機構（ＪＡＸＡ）合力研發的Ｈ２Ａ火箭，發射暱稱為「月球狙擊手」的小型無人探測器ＳＬＩＭ，同年12月25日已進入月球軌道，力拚繼蘇聯、美國、中國大陸和印度後，達成月球軟著陸壯舉。

ＳＬＩＭ自20日約零點起從距離月面約十五公里的高度減速下降，並於約20分鐘成功著陸，ＪＡＸＡ已接受其從月球發出的信號。其鎖定的降落位置距目標一百公尺內，已遠比過去動輒數公里的降落範圍縮小很多。降落目標地點靠近月球赤道南側「酒海」的希奧利隕石坑，據信該坑洞表面可接觸到月球地函。

ＳＬＩＭ預定在降落前釋放ＪＡＸＡ和日本知名玩具商多美合作開發的球形探測器ＳＯＲＡ–Ｑ，其大小近似棒球，可用蝴蝶行進和爬行行進等方式移動，拍攝周邊環境及著陸後的ＳＬＩＭ，精準勘探月面。

針對目標著陸區，日本東京大學副教授諸田智克說，該處暴露的岩石對尋找月球和地球起源至關重要。ＪＡＸＡ曾在小行星完成精準降落，但月球重力較大、難度也較高，要使登陸器降落在遍布岩石的區域，精準操控至關重要。

華盛頓郵報報導，ＳＬＩＭ蒐集的資料亦將提供美國太空人登月計畫「阿提米絲」使用，該計畫希望在月球建立永續據點。日本登月任務已兩度失利。

日本 太空人 華盛頓郵報

上一則

北韓2名16歲少年因看韓劇 遭重判12年勞改

下一則

紅海航運危機船班延誤成本上升 中國出口商叫苦

延伸閱讀

登月第5國？ 日本探月器「月球狙擊手」預計20日降落一處坑洞

登月第5國？ 日本探月器「月球狙擊手」預計20日降落一處坑洞
機上載53人 美國航空客機下雪天著陸衝出跑道 公司說話了

機上載53人 美國航空客機下雪天著陸衝出跑道 公司說話了
登月任務化為泡影…美「遊隼號」故障受損 重返地球燃燒解體

登月任務化為泡影…美「遊隼號」故障受損 重返地球燃燒解體
亞馬遜雲端事業擬投資逾2兆日圓 在日擴建資料中心

亞馬遜雲端事業擬投資逾2兆日圓 在日擴建資料中心

熱門新聞

凱特剛剛成功做好腸胃手術，接下來將住院兩周左右。（路透資料照片）

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

2024-01-18 05:23
紐西蘭名列全球第二安全國家。（新華社）

第三次世界大戰爆發「哪裡最安全」？英媒盤點這12個國家

2024-01-19 04:32
考古學家近期在亞馬遜地區發現一座有數千年歷史的巨大古城市遺跡，該遺跡有複雜的道路網絡、住宅區和溝渠等設施，且比其他他們所知的亞馬遜遺跡都還要古老。（擷取自X）

亞馬遜雨林驚見數千年古城 學者：將推翻對亞馬遜文明舊認知

2024-01-12 11:29
香料航空一名男乘客受困廁所，空服員塞進這張紙條安撫他。(截取自X@ShivAroor)

飛機廁所門故障 男子受困一個多小時 空服員塞紙條安撫

2024-01-17 10:08
德國國防部一份機密文件顯示，俄羅斯總統普亭明年恐對北約發動第三次世界大戰。(歐新社)

德國防部機密文件外洩 曝普亭明年5月恐發動「第三次世界大戰」

2024-01-16 00:26
英國肯辛頓宮17日宣布，威廉王子的妻子凱特已在倫敦動了腹部手術，將在醫院住院兩周。資料照片。美聯社

英國凱特王妃動腹部手術 將住院兩周

2024-01-17 10:01

超人氣

更多 >
北加矽谷命案 兩華人皆為谷歌工程師

北加矽谷命案 兩華人皆為谷歌工程師
谷歌華人工程師命案 震驚加州華人社區

谷歌華人工程師命案 震驚加州華人社區
好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔
4血型「用什麼方式告白」：O型有愛大聲說、這血型卻愛繞遠路

4血型「用什麼方式告白」：O型有愛大聲說、這血型卻愛繞遠路
第三次世界大戰爆發「哪裡最安全」？英媒盤點這12個國家

第三次世界大戰爆發「哪裡最安全」？英媒盤點這12個國家